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Еще одна страна, граничащая с Россией, заговорила о вступлении в НАТО
Премьер-министр Финляндии заявила о праве страны на вступление в НАТО - РИА Новости, 02.01.2022
Еще одна страна, граничащая с Россией, заговорила о вступлении в НАТО
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что для страны важно иметь возможность подать заявку на вступление в Североатлантический альянс на фоне усиления... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T20:01
2022-01-02T22:14
в мире
финляндия
нато
санна марин
россия
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что для страны важно иметь возможность подать заявку на вступление в Североатлантический альянс на фоне усиления военного сотрудничества Хельсинки с Европейским Союзом."Мы оставляем за собой право подать заявку на членство в НАТО. Мы должны дорожить свободой выбора и воспринимать это как реальную возможность", — сказала она. Ее слова опубликовала государственная телерадиокомпания Yle.Программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев в комментарии РИА Новости отметил, что подобные заявления не стоит воспринимать всерьез, так как пока что это всего лишь риторика. Он отметил, что серьезной потребности в членстве в НАТО для Финляндии нет.Москва регулярно выражает обеспокоенность перспективой дальнейшего расширения альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. В середине декабря Россия передала США и их союзникам свои предложения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего продвижения альянса на восток. Как не раз подчеркивал Владимир Путин, расширение блока и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.Переговоры будут проходить по трем основным направлениям — в Женеве (Россия — США), Вене (ОБСЕ) и Брюсселе (НАТО). Первый раунд запланирован на 10 января.
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в мире, финляндия, нато, санна марин, россия
20:01 02.01.2022 (обновлено: 22:14 02.01.2022)
 
Премьер-министр Финляндии заявила о праве страны на вступление в НАТО

Премьер-министр Финляндии Марин заявила о праве подать заявку на вступление в НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Финляндии Санна Марин на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Премьер-министр Финляндии Санна Марин на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что для страны важно иметь возможность подать заявку на вступление в Североатлантический альянс на фоне усиления военного сотрудничества Хельсинки с Европейским Союзом.
"Мы оставляем за собой право подать заявку на членство в НАТО. Мы должны дорожить свободой выбора и воспринимать это как реальную возможность", — сказала она. Ее слова опубликовала государственная телерадиокомпания Yle.
Заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
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МИД подтвердил заседание Совета Россия — НАТО 12 января
Программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев в комментарии РИА Новости отметил, что подобные заявления не стоит воспринимать всерьез, так как пока что это всего лишь риторика. Он отметил, что серьезной потребности в членстве в НАТО для Финляндии нет.
Москва регулярно выражает обеспокоенность перспективой дальнейшего расширения альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. В середине декабря Россия передала США и их союзникам свои предложения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего продвижения альянса на восток. Как не раз подчеркивал Владимир Путин, расширение блока и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
Переговоры будут проходить по трем основным направлениям — в Женеве (Россия — США), Вене (ОБСЕ) и Брюсселе (НАТО). Первый раунд запланирован на 10 января.
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