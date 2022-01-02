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Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20220102/eda-1766187817.html
Оливье — это "Русский салат". Какие блюда называют "Russian" за рубежом
Оливье — это "Русский салат". Какие блюда называют "Russian" за рубежом - РИА Новости, 02.01.2022
Оливье — это "Русский салат". Какие блюда называют "Russian" за рубежом
Заказав за рубежом “Русский салат” - не удивляйтесь, если вам принесут наш “оливье”. Под названием “Russian sandwich” может скрываться нечто из ржаного хлеба, хрена, перца и майонеза. В Бельгии есть пирожное, название которого переводится как “русский бутерброд”, а “русским чаем” за рубежом почему-то считается чай с лимоном.
2022-01-02T12:00
2022-01-02T12:25
как это по-русски
подкаст
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Оливье - это "Русский салат". Какие блюда называют "Russian" за рубежом
Заказав за рубежом “Русский салат” - не удивляйтесь, если вам принесут наш “оливье”. Под названием “Russian sandwich” может скрываться нечто из ржаного хлеба, хрена, перца и майонеза. В Бельгии есть пирожное, название которого переводится как “русский бутерброд”, а “русским чаем” за рубежом почему-то считается чай с лимоном.
audio/mpeg
Оливье - это "Русский салат". Какие блюда называют "Russian" за рубежом
Заказав за рубежом “Русский салат” - не удивляйтесь, если вам принесут наш “оливье”. Под названием “Russian sandwich” может скрываться нечто из ржаного хлеба, хрена, перца и майонеза. В Бельгии есть пирожное, название которого переводится как “русский бутерброд”, а “русским чаем” за рубежом почему-то считается чай с лимоном.
audio/mpeg
Почему определенные блюда за рубежом получают название “русский” (хотя для нас это может звучать совсем нелогично и непонятно)? Объясняет доктор филологических наук, член-корреспондент Российской Академии наук Елена Березович.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Наталия ШашинаГолоса эпизода: Наталия Шашина, Игорь КривицкийЭксперт: Елена БерезовичЗвукорежиссер: Андрей Темнов
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подкаст, аудио
12:00 02.01.2022 (обновлено: 12:25 02.01.2022)
 

Оливье — это "Русский салат". Какие блюда называют "Russian" за рубежом

Как это по-русски
Оливье - это "Русский салат". Какие блюда называют "Russian" за рубежом
12:00
Читать ria.ru в
Заказав за рубежом “Русский салат” - не удивляйтесь, если вам принесут наш “оливье”. Под названием “Russian sandwich” может скрываться нечто из ржаного хлеба, хрена, перца и майонеза. В Бельгии есть пирожное, название которого переводится как “русский бутерброд”, а “русским чаем” за рубежом почему-то считается чай с лимоном.
Почему определенные блюда за рубежом получают название “русский” (хотя для нас это может звучать совсем нелогично и непонятно)? Объясняет доктор филологических наук, член-корреспондент Российской Академии наук Елена Березович.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Сценарий эпизода: Наталия Шашина
Голоса эпизода: Наталия Шашина, Игорь Кривицкий
Эксперт: Елена Березович
Звукорежиссер: Андрей Темнов
 
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