https://ria.ru/20220102/dtp-1766428273.html
Две женщины и ребенок погибли в ДТП в Башкирии
Две женщины и ребенок погибли в ДТП в Башкирии - РИА Новости, 02.01.2022
Две женщины и ребенок погибли в ДТП в Башкирии
Двое взрослых и девятилетний ребенок погибли в результате столкновения двух иномарок в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T16:24
2022-01-02T16:24
2022-01-02T16:24
происшествия
благовещенск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
авто
республика башкортостан
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УФА, 2 янв – РИА Новости. Двое взрослых и девятилетний ребенок погибли в результате столкновения двух иномарок в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону.По данным региональной Госавтоинспекции, в 16.55 на 46 километре автодороги регионального значения "Уфа-Янаул" вблизи города Благовещенск столкнулись "Renault Logan" и встречный "Mitsubishi Pajero".В ГУ МЧС сообщили, что спасатели деблокировали пострадавших из автомобилей."В результате ДТП погибли три человека, в том числе 9-летний ребенок, пострадали еще трое, они направлены в больницу Уфы", - сообщили башкирские спасатели.В сообщении отмечается, движение на дороге осуществляется в обоих направлениях.
https://ria.ru/20220102/accident-1766423600.html
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благовещенск
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происшествия, благовещенск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авто, республика башкортостан
Две женщины и ребенок погибли в ДТП в Башкирии
Две женщины и ребенок погибли при столкновении двух иномарок в Башкирии