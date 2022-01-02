https://ria.ru/20220102/dtp-1766428273.html

Две женщины и ребенок погибли в ДТП в Башкирии

Две женщины и ребенок погибли в ДТП в Башкирии - РИА Новости, 02.01.2022

Две женщины и ребенок погибли в ДТП в Башкирии

Двое взрослых и девятилетний ребенок погибли в результате столкновения двух иномарок в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T16:24

2022-01-02T16:24

2022-01-02T16:24

происшествия

благовещенск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

авто

республика башкортостан

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УФА, 2 янв – РИА Новости. Двое взрослых и девятилетний ребенок погибли в результате столкновения двух иномарок в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону.По данным региональной Госавтоинспекции, в 16.55 на 46 километре автодороги регионального значения "Уфа-Янаул" вблизи города Благовещенск столкнулись "Renault Logan" и встречный "Mitsubishi Pajero".В ГУ МЧС сообщили, что спасатели деблокировали пострадавших из автомобилей."В результате ДТП погибли три человека, в том числе 9-летний ребенок, пострадали еще трое, они направлены в больницу Уфы", - сообщили башкирские спасатели.В сообщении отмечается, движение на дороге осуществляется в обоих направлениях.

https://ria.ru/20220102/accident-1766423600.html

https://ria.ru/20220101/dtp-1766389228.html

благовещенск

республика башкортостан

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происшествия, благовещенск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авто, республика башкортостан