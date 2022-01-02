Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220102/dtp-1766428273.html
Две женщины и ребенок погибли в ДТП в Башкирии
Две женщины и ребенок погибли в ДТП в Башкирии - РИА Новости, 02.01.2022
Две женщины и ребенок погибли в ДТП в Башкирии
Двое взрослых и девятилетний ребенок погибли в результате столкновения двух иномарок в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T16:24
2022-01-02T16:24
происшествия
благовещенск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
авто
республика башкортостан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3b369bc90c9bc76d59e2b02cecd9b5ac.jpg
УФА, 2 янв – РИА Новости. Двое взрослых и девятилетний ребенок погибли в результате столкновения двух иномарок в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону.По данным региональной Госавтоинспекции, в 16.55 на 46 километре автодороги регионального значения "Уфа-Янаул" вблизи города Благовещенск столкнулись "Renault Logan" и встречный "Mitsubishi Pajero".В ГУ МЧС сообщили, что спасатели деблокировали пострадавших из автомобилей."В результате ДТП погибли три человека, в том числе 9-летний ребенок, пострадали еще трое, они направлены в больницу Уфы", - сообщили башкирские спасатели.В сообщении отмечается, движение на дороге осуществляется в обоих направлениях.
https://ria.ru/20220102/accident-1766423600.html
https://ria.ru/20220101/dtp-1766389228.html
благовещенск
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_e21e70f8062b4ca615a2786e83d6675d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, благовещенск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авто, республика башкортостан
16:24 02.01.2022
 
Две женщины и ребенок погибли в ДТП в Башкирии

Две женщины и ребенок погибли при столкновении двух иномарок в Башкирии

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой медицинской помощи
Читать ria.ru в
УФА, 2 янв – РИА Новости. Двое взрослых и девятилетний ребенок погибли в результате столкновения двух иномарок в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону.
По данным региональной Госавтоинспекции, в 16.55 на 46 километре автодороги регионального значения "Уфа-Янаул" вблизи города Благовещенск столкнулись "Renault Logan" и встречный "Mitsubishi Pajero".
На месте ДТП с участием рейсового автобуса, который врезался в опору железнодорожного моста в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
15:19
В ДТП с рейсовым автобусом в Рязанской области пострадал 21 человек
В ГУ МЧС сообщили, что спасатели деблокировали пострадавших из автомобилей.
"В результате ДТП погибли три человека, в том числе 9-летний ребенок, пострадали еще трое, они направлены в больницу Уфы", - сообщили башкирские спасатели.
В сообщении отмечается, движение на дороге осуществляется в обоих направлениях.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
Вчера, 20:52
В Югре три человека погибли при столкновении автобуса и легковушки
 
ПроисшествияБлаговещенскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АвтоРеспублика Башкортостан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Эксперт рассказал, что может негативно повлиять на рублевые активы
01:02Байден и Зеленский провели телефонный разговор
00:47Биолог объяснила, стоит ли бояться "омикрона" после "дельты"
00:09В Подмосковье три человека насмерть отравились алкоголем
23:35Премьер-министр Судана на фоне кризиса в стране объявил об отставке
23:29Консульство России в Хургаде предупредило о задержках рейсов из-за непогоды
23:08Лиц старше 60 лет и медперсонал вакцинируют четвертой дозой в Израиле
22:49Дипломат призвал ЮНИСЕФ отреагировать на внесение детей в базу "Миротворца"
22:43Азербайджанский военный подорвался на мине в Карабахе
22:32В Оренбургской области загорелась церковь
22:25Боевики "ан-Нусры"* совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации
22:13На Гаити произошло покушение на премьер-министра
22:04В Подмосковье завели дело после пожара с тремя погибшими
21:52В Афинах застрелили грузинского криминального авторитета, сообщили СМИ
21:48В Карелии выявили первый случай заражения "омикроном"
21:44В Минске объяснили предложение о запрете финансировать выборы из-за рубежа
21:31Три человека погибли при пожаре в Подмосковье
21:21Американцы заговорили о "переезде" в Россию вслед за белыми медведями
20:57Более тысячи предложений поступило от белорусов к проекту новой конституции
20:46Украинского футболиста затравили за пост с новогодним обращением Путина
Лента новостейМолния
Эксперт рассказал, что может негативно повлиять на рублевые активыБайден и Зеленский провели телефонный разговорБиолог объяснила, стоит ли бояться "омикрона" после "дельты"В Подмосковье три человека насмерть отравились алкоголемПремьер-министр Судана на фоне кризиса в стране объявил об отставкеКонсульство России в Хургаде предупредило о задержках рейсов из-за непогодыЛиц старше 60 лет и медперсонал вакцинируют четвертой дозой в ИзраилеДипломат призвал ЮНИСЕФ отреагировать на внесение детей в базу "Миротворца"Азербайджанский военный подорвался на мине в КарабахеВ Оренбургской области загорелась церковьБоевики "ан-Нусры"* совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалацииНа Гаити произошло покушение на премьер-министраВ Подмосковье завели дело после пожара с тремя погибшимиВ Афинах застрелили грузинского криминального авторитета, сообщили СМИВ Карелии выявили первый случай заражения "омикроном"В Минске объяснили предложение о запрете финансировать выборы из-за рубежаТри человека погибли при пожаре в ПодмосковьеАмериканцы заговорили о "переезде" в Россию вслед за белыми медведямиБолее тысячи предложений поступило от белорусов к проекту новой конституцииУкраинского футболиста затравили за пост с новогодним обращением Путина