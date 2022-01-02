https://ria.ru/20220102/dtp-1766411420.html

Число госпитализированных после ДТП в Рязанской области выросло до 12

Число госпитализированных после ДТП в Рязанской области выросло до 12 - РИА Новости, 02.01.2022

Число госпитализированных после ДТП в Рязанской области выросло до 12

Число госпитализированных после ДТП с автобусом в Рязанской области увеличилось до 12, троих находящихся в реанимации доставят вертолетом санавиации в Рязань,... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T11:08

2022-01-02T11:08

2022-01-02T11:19

происшествия

рязанская область

рязань

москва

здоровье - общество

дтп с автобусом в рязанской области

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РЯЗАНЬ, 2 янв - РИА Новости. Число госпитализированных после ДТП с автобусом в Рязанской области увеличилось до 12, троих находящихся в реанимации доставят вертолетом санавиации в Рязань, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.Рейсовый автобус Москва - Астрахань с пассажирами утром в воскресенье наехал на опору железнодорожного моста в Рязанской области, по предварительным данным, погибли пять человек, в том числе водитель, 21 пострадал, заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Правительство Рязанской области информировало о госпитализации 10 человек, из них двое детей 2007 и 2011 годов рождения. Оба ребёнка в удовлетворительном состоянии."Опергруппа регионального правительства сообщает, что в настоящее время число госпитализированных после ДТП в Скопинском районе составляет 12 человек. Трое из них в тяжелом состоянии находятся в отделении реанимации Скопинского ММЦ (межмуниципального медицинского центра - ред.)", - говорится в сообщении.Уточняется, что двое пострадавших детей находятся в удовлетворительном состоянии и пока останутся под наблюдением медиков."Всего госпитализировано 12 человек с различными травмами. Трое из них находятся в реанимации, в течение дня вертолетом санавиации доставим их в Рязань", – цитирует министра здравоохранения региона Андрея Прилуцкого пресс-служба правительства области.Также сообщается, что за людьми, которые не пострадали, выехал автобус, их доставят в Астрахань. В пункте временного размещения сейчас находятся 19 человек, им предоставлено горячее питание.

https://radiosputnik.ria.ru/20220102/dtp-1766408542.html

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Последствия смертельного ДТП с автобусом в Рязанской области Жертвами ДТП с автобусом в Рязанской области стали пять человек, пострадал 21 пассажир, в том числе двое несовершеннолетних. 2022-01-02T11:08 true PT0M38S

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происшествия, рязанская область, рязань, москва, здоровье - общество, дтп с автобусом в рязанской области