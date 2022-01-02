https://ria.ru/20220102/dtp-1766407704.html
В Рязанской области возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом
В Рязанской области возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом - РИА Новости, 02.01.2022
В Рязанской области возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом
Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Рязанской области, сообщили РИА Новости в УМВД по региону. РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T09:58
2022-01-02T09:58
2022-01-02T11:20
происшествия
рязанская область
скопинский район
россия
дтп с автобусом в рязанской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/02/1766405487_88:0:1192:621_1920x0_80_0_0_d092957a8f069a3aa5f3fefb350e8400.jpg
РЯЗАНЬ, 2 янв - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Рязанской области, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.Ранее в УМВД по региону сообщили РИА Новости, что примерно в 5.45 возле села Вослебово Скопинского района Рязанской области рейсовый автобус совершил наезд на опору железнодорожного моста. Предварительно погибли пять человек, в том числе водитель, 21 пострадал. В оперативной группе при правительстве региона РИА Новости отметили, что, предварительно госпитализировано шесть человек, трое из которых в реанимации. В прокуратуре уточнили, что автобус двигался из Москвы в Астрахань."На данный момент уже возбуждено уголовное дело следственным подразделением межмуниципального отдела УМВД "Скопинский" по факту ДТП по 264 статье УК РФ ( Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - сообщили в прокуратуре.
https://ria.ru/20220102/dtp-1766405009.html
рязанская область
скопинский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/02/1766405487_0:0:828:621_1920x0_80_0_0_56ce525cf93128fea95926368cfd0c96.jpg
Последствия смертельного ДТП с автобусом в Рязанской области
Жертвами ДТП с автобусом в Рязанской области стали пять человек, пострадал 21 пассажир, в том числе двое несовершеннолетних.
2022-01-02T09:58
true
PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязанская область, скопинский район, россия, дтп с автобусом в рязанской области
09:58 02.01.2022 (обновлено: 11:20 02.01.2022)
В Рязанской области возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом
Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с автобусом в Рязанской области