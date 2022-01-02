https://ria.ru/20220102/dtp-1766407704.html

В Рязанской области возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом

В Рязанской области возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом - РИА Новости, 02.01.2022

В Рязанской области возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Рязанской области, сообщили РИА Новости в УМВД по региону. РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T09:58

2022-01-02T09:58

2022-01-02T11:20

происшествия

рязанская область

скопинский район

россия

дтп с автобусом в рязанской области

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РЯЗАНЬ, 2 янв - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Рязанской области, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.Ранее в УМВД по региону сообщили РИА Новости, что примерно в 5.45 возле села Вослебово Скопинского района Рязанской области рейсовый автобус совершил наезд на опору железнодорожного моста. Предварительно погибли пять человек, в том числе водитель, 21 пострадал. В оперативной группе при правительстве региона РИА Новости отметили, что, предварительно госпитализировано шесть человек, трое из которых в реанимации. В прокуратуре уточнили, что автобус двигался из Москвы в Астрахань."На данный момент уже возбуждено уголовное дело следственным подразделением межмуниципального отдела УМВД "Скопинский" по факту ДТП по 264 статье УК РФ ( Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - сообщили в прокуратуре.

https://ria.ru/20220102/dtp-1766405009.html

рязанская область

скопинский район

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Последствия смертельного ДТП с автобусом в Рязанской области Жертвами ДТП с автобусом в Рязанской области стали пять человек, пострадал 21 пассажир, в том числе двое несовершеннолетних. 2022-01-02T09:58 true PT0M38S

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