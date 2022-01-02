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В Рязанской области возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом
В Рязанской области возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом - РИА Новости, 02.01.2022
В Рязанской области возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом
Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Рязанской области, сообщили РИА Новости в УМВД по региону. РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T09:58
2022-01-02T11:20
происшествия
рязанская область
скопинский район
россия
дтп с автобусом в рязанской области
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РЯЗАНЬ, 2 янв - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Рязанской области, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.Ранее в УМВД по региону сообщили РИА Новости, что примерно в 5.45 возле села Вослебово Скопинского района Рязанской области рейсовый автобус совершил наезд на опору железнодорожного моста. Предварительно погибли пять человек, в том числе водитель, 21 пострадал. В оперативной группе при правительстве региона РИА Новости отметили, что, предварительно госпитализировано шесть человек, трое из которых в реанимации. В прокуратуре уточнили, что автобус двигался из Москвы в Астрахань."На данный момент уже возбуждено уголовное дело следственным подразделением межмуниципального отдела УМВД "Скопинский" по факту ДТП по 264 статье УК РФ ( Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - сообщили в прокуратуре.
https://ria.ru/20220102/dtp-1766405009.html
рязанская область
скопинский район
россия
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Последствия смертельного ДТП с автобусом в Рязанской области
Жертвами ДТП с автобусом в Рязанской области стали пять человек, пострадал 21 пассажир, в том числе двое несовершеннолетних.
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происшествия, рязанская область, скопинский район, россия, дтп с автобусом в рязанской области
09:58 02.01.2022 (обновлено: 11:20 02.01.2022)
 
В Рязанской области возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом

Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с автобусом в Рязанской области

© Фото : УМВД РФ по Рязанской областиНа месте ДТП с автобусом в Рязанской области
На месте ДТП с автобусом в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© Фото : УМВД РФ по Рязанской области
На месте ДТП с автобусом в Рязанской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 2 янв - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Рязанской области, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.
Ранее в УМВД по региону сообщили РИА Новости, что примерно в 5.45 возле села Вослебово Скопинского района Рязанской области рейсовый автобус совершил наезд на опору железнодорожного моста. Предварительно погибли пять человек, в том числе водитель, 21 пострадал. В оперативной группе при правительстве региона РИА Новости отметили, что, предварительно госпитализировано шесть человек, трое из которых в реанимации. В прокуратуре уточнили, что автобус двигался из Москвы в Астрахань.
"На данный момент уже возбуждено уголовное дело следственным подразделением межмуниципального отдела УМВД "Скопинский" по факту ДТП по 264 статье УК РФ ( Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - сообщили в прокуратуре.
Последствия смертельного ДТП с автобусом в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
Вчера, 08:39
Опубликовано первое видео с места смертельного ДТП в Рязанской области
 
ПроисшествияРязанская областьСкопинский районРоссияДТП с автобусом в Рязанской области
 
 
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