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Ужасающие кадры с места ДТП в Рязанской области

Опубликовано первое видео с места смертельного ДТП в Рязанской области - РИА Новости, 02.01.2022

Ужасающие кадры с места ДТП в Рязанской области

В Сети появилось видео с места ДТП с автобусом в Рязанской области, где погибли пять человек. Его публикует газета "Известия". РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T08:39

2022-01-02T08:39

2022-01-02T14:37

происшествия

рязанская область

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Сети появилось видео с места ДТП с автобусом в Рязанской области, где погибли пять человек. Его публикует газета "Известия".На кадрах показана работа спасателей.Инцидент произошел на трассе Москва — Астрахань. Всего в автобусе находилось 49 пассажиров. По данным регионального управления МВД, пять человек погибли, еще 16 пострадали. Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

рязанская область

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Последствия смертельного ДТП с автобусом в Рязанской области Жертвами ДТП с автобусом в Рязанской области стали пять человек, пострадал 21 пассажир, в том числе двое несовершеннолетних. 2022-01-02T08:39 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, рязанская область, видео