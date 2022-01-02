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Ужасающие кадры с места ДТП в Рязанской области
Опубликовано первое видео с места смертельного ДТП в Рязанской области - РИА Новости, 02.01.2022
Ужасающие кадры с места ДТП в Рязанской области
В Сети появилось видео с места ДТП с автобусом в Рязанской области, где погибли пять человек. Его публикует газета "Известия". РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T08:39
2022-01-02T08:39
2022-01-02T14:37
происшествия
рязанская область
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Сети появилось видео с места ДТП с автобусом в Рязанской области, где погибли пять человек. Его публикует газета "Известия".На кадрах показана работа спасателей.Инцидент произошел на трассе Москва — Астрахань. Всего в автобусе находилось 49 пассажиров. По данным регионального управления МВД, пять человек погибли, еще 16 пострадали. Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Последствия смертельного ДТП с автобусом в Рязанской области
Жертвами ДТП с автобусом в Рязанской области стали пять человек, пострадал 21 пассажир, в том числе двое несовершеннолетних.
2022-01-02T08:39
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PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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происшествия, рязанская область, видео
08:39 02.01.2022 (обновлено: 14:37 02.01.2022)
Опубликовано первое видео с места смертельного ДТП в Рязанской области
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Рязанской области, где погибли пять человек