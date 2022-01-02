https://ria.ru/20220102/dtp-1766404660.html

Названа возможная причина ДТП с автобусом в Рязанской области

Названа возможная причина ДТП с автобусом в Рязанской области - РИА Новости, 02.01.2022

Названа возможная причина ДТП с автобусом в Рязанской области

Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Рязанской области с пятью погибшими, мог находиться за рулем переутомленным, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T08:26

2022-01-02T08:26

2022-01-02T12:29

происшествия

дтп

рязанская область

астрахань

россия

дтп с автобусом в рязанской области

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Рязанской области с пятью погибшими, мог находиться за рулем переутомленным, сообщается на сайте МВД Медиа.Рейсовый автобус Москва - Астрахань с пассажирами утром в воскресенье въехал в опору железнодорожного моста в Рязанской области, по предварительным данным, погибли пять человек, в том числе водитель, 21 пострадал, заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. В прокуратуре отмечали, что водитель мог уснуть за рулем."По предварительным данным, водитель автобуса мог находиться за рулем в утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность пассажиров и дорожного движения. На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении МВД Медиа.Дополняется, что на место аварии выехал заместитель начальника ГУОБДД МВД. Уточняется, что всего в автобусе находились 49 пассажиров.

рязанская область

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Последствия смертельного ДТП с автобусом в Рязанской области Жертвами ДТП с автобусом в Рязанской области стали пять человек, пострадал 21 пассажир, в том числе двое несовершеннолетних. 2022-01-02T08:26 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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