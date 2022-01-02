https://ria.ru/20220102/dtp-1766404660.html
Названа возможная причина ДТП с автобусом в Рязанской области
Названа возможная причина ДТП с автобусом в Рязанской области - РИА Новости, 02.01.2022
Названа возможная причина ДТП с автобусом в Рязанской области
Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Рязанской области с пятью погибшими, мог находиться за рулем переутомленным, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T08:26
2022-01-02T08:26
2022-01-02T12:29
происшествия
дтп
рязанская область
астрахань
россия
дтп с автобусом в рязанской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590854509_0:71:1275:788_1920x0_80_0_0_7d9527858282e29c154ee980293bb6a0.jpg
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Рязанской области с пятью погибшими, мог находиться за рулем переутомленным, сообщается на сайте МВД Медиа.Рейсовый автобус Москва - Астрахань с пассажирами утром в воскресенье въехал в опору железнодорожного моста в Рязанской области, по предварительным данным, погибли пять человек, в том числе водитель, 21 пострадал, заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. В прокуратуре отмечали, что водитель мог уснуть за рулем."По предварительным данным, водитель автобуса мог находиться за рулем в утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность пассажиров и дорожного движения. На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении МВД Медиа.Дополняется, что на место аварии выехал заместитель начальника ГУОБДД МВД. Уточняется, что всего в автобусе находились 49 пассажиров.
рязанская область
астрахань
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590854509_65:0:1210:859_1920x0_80_0_0_1b759a006ec941713f01a3d31c1550f2.jpg
Последствия смертельного ДТП с автобусом в Рязанской области
Жертвами ДТП с автобусом в Рязанской области стали пять человек, пострадал 21 пассажир, в том числе двое несовершеннолетних.
2022-01-02T08:26
true
PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дтп, рязанская область, астрахань, россия, дтп с автобусом в рязанской области, видео
08:26 02.01.2022 (обновлено: 12:29 02.01.2022)
Названа возможная причина ДТП с автобусом в Рязанской области
МВД Медиа: водитель автобуса, попавшего в ДТП в Рязанской области, мог уснуть за рулем