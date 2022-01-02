https://ria.ru/20220102/draka-1766426175.html

На юго-востоке Москвы произошла массовая драка

На юго-востоке Москвы произошла массовая драка - РИА Новости, 02.01.2022

На юго-востоке Москвы произошла массовая драка

Три человека получили травмы в массовой драке в московском районе Текстильщики, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T15:58

2022-01-02T15:58

2022-01-02T17:01

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Три человека получили травмы в массовой драке в московском районе Текстильщики, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.Пострадавшие получили колото-резаные ранения, им оказали медицинскую помощь.Десять человек задержали и доставили в полицию.

https://ria.ru/20210830/draka-1747785155.html

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происшествия, москва, россия