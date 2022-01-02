https://ria.ru/20220102/draka-1766426175.html
На юго-востоке Москвы произошла массовая драка
На юго-востоке Москвы произошла массовая драка - РИА Новости, 02.01.2022
На юго-востоке Москвы произошла массовая драка
Три человека получили травмы в массовой драке в московском районе Текстильщики, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T15:58
2022-01-02T15:58
2022-01-02T17:01
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Три человека получили травмы в массовой драке в московском районе Текстильщики, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.Пострадавшие получили колото-резаные ранения, им оказали медицинскую помощь.Десять человек задержали и доставили в полицию.
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происшествия, москва, россия
15:58 02.01.2022 (обновлено: 17:01 02.01.2022)
На юго-востоке Москвы произошла массовая драка
В районе Текстильщики 13 человек подрались, трое получили ранения