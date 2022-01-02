Шокирующее "достижение" Украины

06:18 02.01.2022 (обновлено: 16:37 02.01.2022)
Названо уникальное "достижение" Украины
Политолог Карасев: Украина сталкивается с одновременным оттоком капитала и рабочей силы
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Украина на сегодняшний день единственная страна, где наблюдается одновременный отток капитала и рабочей силы, такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал украинский политолог Вадим Карасев.
"Мы единственная, уникальная страна — у нас капитал утекает и рабочая сила. <...> Я уже не говорю, что у нас демография — европейское старейшее население, экономика африканская. Мы же убили сложную экономику. Она у нас простая, монопрофильная: зерно, соя, кукуруза. Чемпионы по кукурузе", — посетовал Карасев.
По его мнению, в стране сегодня отсутствует четкая экономическая доктрина, а единственным способом покрытия дефицита платежного баланса являются трудовая миграция населения и переводы от "заробитчан".
"Но проблема в том, что и это уже не работает. Раньше работало — 15 миллиардов долларов было в 2017 году, в 2018-м или в 2019-м — 12 миллиардов. Даже при COVID 12 миллиардов заробитчане перечислили на Украину. <...> Простые украинцы поедут в Польшу, в Финляндию, в Германию и так далее. Но они там просто остаются уже. Раньше они возвращались, а сейчас они не верят", — констатировал Карасев.
Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что новые договоренности властей страны с МВФ нанесут удар по ее экономике и похоронят все надежды президента Владимира Зеленского переизбраться на второй срок.
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