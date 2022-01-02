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На Кутузовском проспекте загорелся жилой дом
На Кутузовском проспекте загорелся жилой дом - РИА Новости, 02.01.2022
На Кутузовском проспекте загорелся жилой дом
Спасатели выехали по заявке о пожаре в жилом доме на западе Москвы, проводится разведка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T16:03
2022-01-02T16:03
2022-01-02T16:24
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Спасатели выехали по заявке о пожаре в жилом доме на западе Москвы, проводится разведка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ."Поступила заявка по адресу: Площадь Победы 2, к2, жилое здание. Подразделения уже на месте, проводится разведка", - сказал собеседник агентства.Пожар в жилом доме на западе Москвы ликвидирован на площади в 20 квадратных метров, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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происшествия, москва, россия
16:03 02.01.2022 (обновлено: 16:24 02.01.2022)
На Кутузовском проспекте загорелся жилой дом
На Кутузовском проспекте на Площади Победы загорелся жилой дом