https://ria.ru/20220102/demokratiya-1766438827.html

Почти 50% жителей США не довольны состоянием демократии, показал опрос

Почти 50% жителей США не довольны состоянием демократии, показал опрос - РИА Новости, 02.01.2022

Почти 50% жителей США не довольны состоянием демократии, показал опрос

Почти половина американцев (46%) заявили, что "мало" или "совершенно" не гордятся тем, как функционирует демократия в стране, следует из опроса газеты... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T19:14

2022-01-02T19:14

2022-01-02T19:14

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Почти половина американцев (46%) заявили, что "мало" или "совершенно" не гордятся тем, как функционирует демократия в стране, следует из опроса газеты Washington Post и Университета Мэриленда.Еще 54% респондента заявили, что гордятся демократией в США: 11% "очень гордятся", еще 43% "гордятся в какой-то степени".Согласно прошлому опросу, проведенному в 2017 году, американской демократией гордились 63% респондентов, противоположного мнения тогда придерживались 36% граждан США.Опрос проводился 17-19 декабря 2021 года онлайн и по телефону, в нем приняли участие 1101 совершеннолетний американец, погрешность составляет 4 процентных пункта.

https://ria.ru/20220102/baydn-1766427825.html

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в мире, сша