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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220102/ciao-1766400660.html
Российское телевидение покорило итальянцев, перейдя на их родной язык
Итальянцев восхитил спецвыпуск "Вечернего Урганта" - РИА Новости, 02.01.2022
Российское телевидение покорило итальянцев, перейдя на их родной язык
Пользователи Сети из Италии отреагировали на новый спецвыпуск российского шоу "Вечерний Ургант" — "CIAO, 2021", снятый в стиле итальянских вечеринок 1980-х... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T04:37
2022-01-02T11:57
культура
италия
иван ургант
россия
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Пользователи Сети из Италии отреагировали на новый спецвыпуск российского шоу "Вечерний Ургант" — "CIAO, 2021", снятый в стиле итальянских вечеринок 1980-х годов.Шоу транслировалось в эфире в первый день 2022 года. Передача была снята на итальянском языке, в ней приняли участие российские исполнители и артисты.Итальянские пользователи оценили спецвыпуск в комментариях под записью программы в YouTube. Видео к настоящему моменту набрало более 400 тысяч просмотров."Впечатляюще, это должно транслироваться в Италии", — отметил David S."Красивое шоу, давно так не смеялся. Обнимаю из Италии", — написал King Misclot."Видели в прямом эфире из Италии, вы снова были великолепны, спасибо вам большое! Увидимся в следующем году", — поделился впечатлениями Giuseppe Curcio."Для меня, как итальянца, большая честь, спасибо, Россия, с Новым годом!" — поблагодарил создателей шоу Giacomo Davalli."Брависсимо. Поздравляю с отличной работой!" — восхитился Roberto Colatorti."Спасибо за этот прекрасный беззаботный вечер, привет из Бари, города Святого Николая!" — написал Filippo Natuzzi."Надеемся, что это станет традицией каждый год!" — пожелал Alessandro Barbero."Рада, что в этом году вы снова подумали о нас, итальянцах, наилучшие пожелания всем вам, счастливого Нового года", — добавила Gabriella Gualtieri.В конце 2020 года вышел первый спецвыпуск шоу "Ciao, 2020!", который также положительно оценили жители Италии. Запись шоу в YouTube набрала более 11 миллионов просмотров.
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италия, иван ургант, россия
04:37 02.01.2022 (обновлено: 11:57 02.01.2022)
 
Итальянцев восхитил спецвыпуск "Вечернего Урганта"

Пользователей из Италии восхитил новый спецвыпуск "Вечернего Урганта" "CIAO, 2021"

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТелеведущий Иван Ургант
Телеведущий Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Телеведущий Иван Ургант
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Пользователи Сети из Италии отреагировали на новый спецвыпуск российского шоу "Вечерний Ургант" — "CIAO, 2021", снятый в стиле итальянских вечеринок 1980-х годов.
Шоу транслировалось в эфире в первый день 2022 года. Передача была снята на итальянском языке, в ней приняли участие российские исполнители и артисты.
Итальянские пользователи оценили спецвыпуск в комментариях под записью программы в YouTube. Видео к настоящему моменту набрало более 400 тысяч просмотров.
"Впечатляюще, это должно транслироваться в Италии", — отметил David S.
"Красивое шоу, давно так не смеялся. Обнимаю из Италии", — написал King Misclot.
"Видели в прямом эфире из Италии, вы снова были великолепны, спасибо вам большое! Увидимся в следующем году", — поделился впечатлениями Giuseppe Curcio.
"Для меня, как итальянца, большая честь, спасибо, Россия, с Новым годом!" — поблагодарил создателей шоу Giacomo Davalli.
"Брависсимо. Поздравляю с отличной работой!" — восхитился Roberto Colatorti.
"Спасибо за этот прекрасный беззаботный вечер, привет из Бари, города Святого Николая!" — написал Filippo Natuzzi.
"Надеемся, что это станет традицией каждый год!" — пожелал Alessandro Barbero.
"Рада, что в этом году вы снова подумали о нас, итальянцах, наилучшие пожелания всем вам, счастливого Нового года", — добавила Gabriella Gualtieri.
В конце 2020 года вышел первый спецвыпуск шоу "Ciao, 2020!", который также положительно оценили жители Италии. Запись шоу в YouTube набрала более 11 миллионов просмотров.
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