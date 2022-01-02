https://ria.ru/20220102/ciao-1766400660.html

Российское телевидение покорило итальянцев, перейдя на их родной язык

Итальянцев восхитил спецвыпуск "Вечернего Урганта" - РИА Новости, 02.01.2022

Российское телевидение покорило итальянцев, перейдя на их родной язык

Пользователи Сети из Италии отреагировали на новый спецвыпуск российского шоу "Вечерний Ургант" — "CIAO, 2021", снятый в стиле итальянских вечеринок 1980-х... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T04:37

2022-01-02T04:37

2022-01-02T11:57

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италия

иван ургант

россия

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Пользователи Сети из Италии отреагировали на новый спецвыпуск российского шоу "Вечерний Ургант" — "CIAO, 2021", снятый в стиле итальянских вечеринок 1980-х годов.Шоу транслировалось в эфире в первый день 2022 года. Передача была снята на итальянском языке, в ней приняли участие российские исполнители и артисты.Итальянские пользователи оценили спецвыпуск в комментариях под записью программы в YouTube. Видео к настоящему моменту набрало более 400 тысяч просмотров."Впечатляюще, это должно транслироваться в Италии", — отметил David S."Красивое шоу, давно так не смеялся. Обнимаю из Италии", — написал King Misclot."Видели в прямом эфире из Италии, вы снова были великолепны, спасибо вам большое! Увидимся в следующем году", — поделился впечатлениями Giuseppe Curcio."Для меня, как итальянца, большая честь, спасибо, Россия, с Новым годом!" — поблагодарил создателей шоу Giacomo Davalli."Брависсимо. Поздравляю с отличной работой!" — восхитился Roberto Colatorti."Спасибо за этот прекрасный беззаботный вечер, привет из Бари, города Святого Николая!" — написал Filippo Natuzzi."Надеемся, что это станет традицией каждый год!" — пожелал Alessandro Barbero."Рада, что в этом году вы снова подумали о нас, итальянцах, наилучшие пожелания всем вам, счастливого Нового года", — добавила Gabriella Gualtieri.В конце 2020 года вышел первый спецвыпуск шоу "Ciao, 2020!", который также положительно оценили жители Италии. Запись шоу в YouTube набрала более 11 миллионов просмотров.

https://ria.ru/20211231/music-1766067014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

италия, иван ургант, россия