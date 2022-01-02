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Ядерный взрыв вместо салютов. Американцы накинулись на Байдена после новогоднего поздравления
Американцы жестко раскритиковали Байдена за новогоднее поздравление - РИА Новости, 02.01.2022
Ядерный взрыв вместо салютов. Американцы накинулись на Байдена после новогоднего поздравления
Президент США Джо Байден поздравил соотечественников с новым 2022 годом, вызвав жесткую критику в свой адрес. РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T16:20
2022-01-02T16:20
2022-01-02T17:17
в мире
сша
джо байден
новый год
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден поздравил соотечественников с новым 2022 годом, вызвав жесткую критику в свой адрес.Американский лидер опубликовал в Twitter фотографию, где он и его жена Джилл Байден наблюдают за фейерверками. Глава Белого дома сопроводил изображение надписью, в которой он обещает согражданам продолжить "делать Америку лучше в новом году".Тем не менее далеко не все пользователи оценили такой благородный порыв. Комментарии под публикацией стали напоминать книгу жалоб и предложений.Многие подписчики стали призывать президента США погасить часть кредитов, предоставленных студентам на обучение."У меня огромная студенческая задолженность, что отражается на моей кредитной истории и не дает купить дом. Вы же обещали простить студенческий долг. Когда?" — задался вопросом JesusDeSade.Другие читатели выразили недовольство политикой Байдена по борьбе с коронавирусом.Ситуация с ценами в США также не оставила пользователей равнодушными."Стоимость продуктов питания выросла на шесть процентов, на энергоносители — на 35, а на газ — на 58. Продолжай в том же духе", — иронизирует Dave Dubusky.Большинство комментаторов заключили, что американский лидер не в состоянии "сделать Америку лучше", потому что он до сих пор к этому даже не приступил.Некоторые пользователи с помощью фотошопа заменили салюты на фотографии кадром ядерного взрыва.Другие пририсовали рядом с главой Белого дома стаканчик с фразой "Вперед, Брэндон!" (Этот лозунг появился после осенних гонок NASCAR в Алабаме. Пока победитель Брэндон Браун давал интервью репортеру NBC Sports, позади него скандировала толпа болельщиков. Журналист предположил, что они кричали "Вперед, Брэндон", поддерживая спортсмена, но на самом деле это было "К черту Байдена". С тех пор "кричалка" стала использоваться в качестве цензурной версии ругательства в адрес главы государства.— – Прим. ред.).
https://radiosputnik.ria.ru/20211231/amerikantsy-1766313061.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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в мире, сша, джо байден, новый год
16:20 02.01.2022 (обновлено: 17:17 02.01.2022)
Американцы жестко раскритиковали Байдена за новогоднее поздравление
Пользователи Twitter составили список жалоб под новогодним постом президента США Байдена
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости.
Президент США Джо Байден
поздравил соотечественников с новым 2022 годом, вызвав жесткую критику в свой адрес.
Американский лидер опубликовал в Twitter
фотографию, где он и его жена Джилл Байден наблюдают за фейерверками. Глава Белого дома сопроводил изображение надписью, в которой он обещает согражданам продолжить "делать Америку
лучше в новом году".
Тем не менее далеко не все пользователи оценили такой благородный порыв. Комментарии под публикацией стали напоминать книгу жалоб и предложений.
Многие подписчики стали призывать президента США погасить часть кредитов, предоставленных студентам на обучение.
"Как минимум половина выпускников не могут работать по специальности", — отметила GShortellJr.
"У меня огромная студенческая задолженность, что отражается на моей кредитной истории и не дает купить дом. Вы же обещали простить студенческий долг. Когда?" — задался вопросом JesusDeSade.
Другие читатели выразили недовольство политикой Байдена по борьбе с коронавирусом.
"Я только что заплатил 150 долларов за тесты на COVID-19 для семьи, я хочу вернуть деньги не только за них, но и за мили, которые я проехал, чтобы их найти", — заключил JOY.
Ситуация с ценами в США также не оставила пользователей равнодушными.
"Стоимость продуктов питания выросла на шесть процентов, на энергоносители — на 35, а на газ — на 58. Продолжай в том же духе", — иронизирует Dave Dubusky.
Большинство комментаторов заключили, что американский лидер не в состоянии "сделать Америку лучше", потому что он до сих пор к этому даже не приступил.
"Вы, пожалуйста, скажите мне, когда что-то начнет меняться, так как с моего места все до сих пор выглядит ужасно", — подчеркнул VintageImageryX.
Некоторые пользователи с помощью фотошопа заменили салюты на фотографии кадром ядерного взрыва.
Другие пририсовали рядом с главой Белого дома стаканчик с фразой "Вперед, Брэндон!" (Этот лозунг появился после осенних гонок NASCAR в Алабаме. Пока победитель Брэндон Браун давал интервью репортеру NBC Sports, позади него скандировала толпа болельщиков. Журналист предположил, что они кричали "Вперед, Брэндон", поддерживая спортсмена, но на самом деле это было "К черту Байдена". С тех пор "кричалка" стала использоваться в качестве цензурной версии ругательства в адрес главы государства.— – Прим. ред.).