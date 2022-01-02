https://ria.ru/20220102/baydn-1766427825.html

Ядерный взрыв вместо салютов. Американцы накинулись на Байдена после новогоднего поздравления

Американцы жестко раскритиковали Байдена за новогоднее поздравление - РИА Новости, 02.01.2022

Ядерный взрыв вместо салютов. Американцы накинулись на Байдена после новогоднего поздравления

Президент США Джо Байден поздравил соотечественников с новым 2022 годом, вызвав жесткую критику в свой адрес. РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T16:20

2022-01-02T16:20

2022-01-02T17:17

в мире

сша

джо байден

новый год

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден поздравил соотечественников с новым 2022 годом, вызвав жесткую критику в свой адрес.Американский лидер опубликовал в Twitter фотографию, где он и его жена Джилл Байден наблюдают за фейерверками. Глава Белого дома сопроводил изображение надписью, в которой он обещает согражданам продолжить "делать Америку лучше в новом году".Тем не менее далеко не все пользователи оценили такой благородный порыв. Комментарии под публикацией стали напоминать книгу жалоб и предложений.Многие подписчики стали призывать президента США погасить часть кредитов, предоставленных студентам на обучение."У меня огромная студенческая задолженность, что отражается на моей кредитной истории и не дает купить дом. Вы же обещали простить студенческий долг. Когда?" — задался вопросом JesusDeSade.Другие читатели выразили недовольство политикой Байдена по борьбе с коронавирусом.Ситуация с ценами в США также не оставила пользователей равнодушными."Стоимость продуктов питания выросла на шесть процентов, на энергоносители — на 35, а на газ — на 58. Продолжай в том же духе", — иронизирует Dave Dubusky.Большинство комментаторов заключили, что американский лидер не в состоянии "сделать Америку лучше", потому что он до сих пор к этому даже не приступил.Некоторые пользователи с помощью фотошопа заменили салюты на фотографии кадром ядерного взрыва.Другие пририсовали рядом с главой Белого дома стаканчик с фразой "Вперед, Брэндон!" (Этот лозунг появился после осенних гонок NASCAR в Алабаме. Пока победитель Брэндон Браун давал интервью репортеру NBC Sports, позади него скандировала толпа болельщиков. Журналист предположил, что они кричали "Вперед, Брэндон", поддерживая спортсмена, но на самом деле это было "К черту Байдена". С тех пор "кричалка" стала использоваться в качестве цензурной версии ругательства в адрес главы государства.— – Прим. ред.).

https://radiosputnik.ria.ru/20211231/amerikantsy-1766313061.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211231/razgovor-1766270078.html

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в мире, сша, джо байден, новый год