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В России начнут более строгий расчет долговой нагрузки населения
В России начнут более строгий расчет долговой нагрузки населения - РИА Новости, 02.01.2022
В России начнут более строгий расчет долговой нагрузки населения
Российские банки с начала нового года применяют более строгий расчет долговой нагрузки населения при выдаче потребительских кредитов, следует из материалов... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T08:48
2022-01-02T11:03
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эксперт ра
максим осадчий
екатерина щурихина
россия
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российские банки с начала нового года применяют более строгий расчет долговой нагрузки населения при выдаче потребительских кредитов, следует из материалов Банка России. Теперь кредитные организации не смогут "размывать" платежи на более длительный срок, что активно делали раньше, пояснили РИА Новости эксперты."С 1 января и 1 февраля 2022 года ужесточаются требования к расчету показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН), что приведет к повышению среднего коэффициента риска на 20 процентных пункта и будет способствовать нормализации кредитной активности банков", - говорится в сообщении регулятора.С 1 февраля среднемесячные платежи по долгосрочным потребительским кредитам будут рассчитываться, исходя из предположения, что задолженность по таким ссудам амортизируется в течение четырех лет (сейчас — пяти лет), пояснил ЦБ."Указанные меры приведут к более строгому расчету долговой нагрузки заемщика и не позволят занижать показатель за счет "размывания" платежей на более длительный срок, что активно практиковалось банками. По ссудам с более высоким уровнем ПДН действуют более высокие коэффициенты риска, соответственно, такие ссуды будут в большей степени влиять на расчет показателей достаточности капитала", - пояснила младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.Однако банки с достаточным запасом капитала все равно будут иметь возможность кредитовать таких клиентов, заметила она. С коллегой согласен заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. Однако он добавил, что в перспективе полугода новый расчет ПДН может усилить действие ранее введённых мер по ограничению сегмента.Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий считает, что эти меры приведут к ослаблению роста потребительского кредитования. По его словам, сокращение предложения кредита будет способствовать росту процентных ставок.Эксперты напомнили, что Банк России последовательно ограничивает риски на рынке необеспеченного розничного кредитования. Так, уже с 1 июля 2021 года макропруденциальные надбавки были повышены до допандемических уровней, а с 1 октября 2021 года дополнительно ужесточены по высокомаржинальным кредитам и кредитам заемщикам с высокой долговой нагрузкой.
https://ria.ru/20211224/ekonomika-1765309970.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), эксперт ра, максим осадчий, екатерина щурихина, россия
08:48 02.01.2022 (обновлено: 11:03 02.01.2022)
 
В России начнут более строгий расчет долговой нагрузки населения

Эксперты: долговую нагрузку россиян с нового года рассчитывают строже

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Центрального банка РФ
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российские банки с начала нового года применяют более строгий расчет долговой нагрузки населения при выдаче потребительских кредитов, следует из материалов Банка России. Теперь кредитные организации не смогут "размывать" платежи на более длительный срок, что активно делали раньше, пояснили РИА Новости эксперты.
"С 1 января и 1 февраля 2022 года ужесточаются требования к расчету показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН), что приведет к повышению среднего коэффициента риска на 20 процентных пункта и будет способствовать нормализации кредитной активности банков", - говорится в сообщении регулятора.
С 1 февраля среднемесячные платежи по долгосрочным потребительским кредитам будут рассчитываться, исходя из предположения, что задолженность по таким ссудам амортизируется в течение четырех лет (сейчас — пяти лет), пояснил ЦБ.
"Указанные меры приведут к более строгому расчету долговой нагрузки заемщика и не позволят занижать показатель за счет "размывания" платежей на более длительный срок, что активно практиковалось банками. По ссудам с более высоким уровнем ПДН действуют более высокие коэффициенты риска, соответственно, такие ссуды будут в большей степени влиять на расчет показателей достаточности капитала", - пояснила младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.
Однако банки с достаточным запасом капитала все равно будут иметь возможность кредитовать таких клиентов, заметила она. С коллегой согласен заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. Однако он добавил, что в перспективе полугода новый расчет ПДН может усилить действие ранее введённых мер по ограничению сегмента.
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Эксперты напомнили, что Банк России последовательно ограничивает риски на рынке необеспеченного розничного кредитования. Так, уже с 1 июля 2021 года макропруденциальные надбавки были повышены до допандемических уровней, а с 1 октября 2021 года дополнительно ужесточены по высокомаржинальным кредитам и кредитам заемщикам с высокой долговой нагрузкой.
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