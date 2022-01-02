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В Афинах застрелили грузинского криминального авторитета, сообщили СМИ
В Афинах застрелили грузинского криминального авторитета, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.01.2022
В Афинах застрелили грузинского криминального авторитета, сообщили СМИ
Выходец из Грузии застрелен в Афинах поздно вечером в субботу на глазах жены и ребенка, полиция считает это заказным убийством, сообщает издание "Прото тема". РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T21:52
2022-01-02T21:52
в мире
грузия
афины
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АФИНЫ, 2 янв – РИА Новости. Выходец из Грузии застрелен в Афинах поздно вечером в субботу на глазах жены и ребенка, полиция считает это заказным убийством, сообщает издание "Прото тема".Согласно информации издания, 41-летний мужчина возвращался домой в субботу ночью со своей семьей, и возле дома его застрелили на глазах малолетней дочери и жены. Преступник выстрелил не менее четырех или пяти раз, в том числе сделал выстрел в голову. На месте найдены несколько гильз. ЧП произошло в районе Мосхато."Первая информация говорит о сведении счетов. Не исключено, что заказ на убийство был из-за границы", - сообщает "Прото тема".Соседи жертвы говорят, что знали семью, потому что семья каждое воскресенье ходила в церковь. Однако они описывают 41-летнего мужчину как "темную и замкнутую личность", он избегал общения с соседями. В этом доме он прожил последние три-четыре года.По сообщениям СМИ, убитый ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи.Телеканал MEGA сообщает со ссылкой на грузинские СМИ, что убитый был членом грузинской мафии и известен по кличке Шотико.Убийство, вероятно, связано с "разборками" между тбилисской и кутаисской мафией, сообщает MEGA.
https://ria.ru/20211219/gruziya-1764465431.html
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в мире, грузия, афины
21:52 02.01.2022
 
В Афинах застрелили грузинского криминального авторитета, сообщили СМИ

"Прото тема": в Афинах застрелили грузинского криминального авторитета

© РИА Новости / СомовАфины
Афины - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© РИА Новости / Сомов
Афины
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 2 янв – РИА Новости. Выходец из Грузии застрелен в Афинах поздно вечером в субботу на глазах жены и ребенка, полиция считает это заказным убийством, сообщает издание "Прото тема".
Согласно информации издания, 41-летний мужчина возвращался домой в субботу ночью со своей семьей, и возле дома его застрелили на глазах малолетней дочери и жены. Преступник выстрелил не менее четырех или пяти раз, в том числе сделал выстрел в голову. На месте найдены несколько гильз. ЧП произошло в районе Мосхато.
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"Первая информация говорит о сведении счетов. Не исключено, что заказ на убийство был из-за границы", - сообщает "Прото тема".
Соседи жертвы говорят, что знали семью, потому что семья каждое воскресенье ходила в церковь. Однако они описывают 41-летнего мужчину как "темную и замкнутую личность", он избегал общения с соседями. В этом доме он прожил последние три-четыре года.
По сообщениям СМИ, убитый ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи.
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Убийство, вероятно, связано с "разборками" между тбилисской и кутаисской мафией, сообщает MEGA.
 
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