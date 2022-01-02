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Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области выросло до 22

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области выросло до 22 - РИА Новости, 02.01.2022

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области выросло до 22

Количество пострадавших в аварии с автобусом в Рязанской области увеличилось до 22 человек, сообщила Госавтоинспекция региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T17:46

2022-01-02T17:46

2022-01-02T22:06

происшествия

рязанская область

дтп с автобусом в рязанской области

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РЯЗАНЬ, 2 янв — РИА Новости. Количество пострадавших в аварии с автобусом в Рязанской области увеличилось до 22 человек, сообщила Госавтоинспекция региона в своем Telegram-канале.Авария произошла ранним утром. Рейсовый автобус Москва — Астрахань въехал в опору железнодорожного моста. Погибли пять человек, в том числе водитель.Всего в салоне находились 49 пассажиров.Открыты уголовные дела о нарушении правил дорожного движения и предоставлении небезопасных услуг.В прокуратуре не исключили, что водитель мог уснуть за рулем.

рязанская область

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Последствия смертельного ДТП с автобусом в Рязанской области Жертвами ДТП с автобусом в Рязанской области стали пять человек, пострадал 21 пассажир, в том числе двое несовершеннолетних. 2022-01-02T17:46 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, рязанская область, дтп с автобусом в рязанской области