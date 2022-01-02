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Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области выросло до 22
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области выросло до 22 - РИА Новости, 02.01.2022
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области выросло до 22
Количество пострадавших в аварии с автобусом в Рязанской области увеличилось до 22 человек, сообщила Госавтоинспекция региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T17:46
2022-01-02T17:46
2022-01-02T22:06
происшествия
рязанская область
дтп с автобусом в рязанской области
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РЯЗАНЬ, 2 янв — РИА Новости. Количество пострадавших в аварии с автобусом в Рязанской области увеличилось до 22 человек, сообщила Госавтоинспекция региона в своем Telegram-канале.Авария произошла ранним утром. Рейсовый автобус Москва — Астрахань въехал в опору железнодорожного моста. Погибли пять человек, в том числе водитель.Всего в салоне находились 49 пассажиров.Открыты уголовные дела о нарушении правил дорожного движения и предоставлении небезопасных услуг.В прокуратуре не исключили, что водитель мог уснуть за рулем.
рязанская область
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Последствия смертельного ДТП с автобусом в Рязанской области
Жертвами ДТП с автобусом в Рязанской области стали пять человек, пострадал 21 пассажир, в том числе двое несовершеннолетних.
2022-01-02T17:46
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, рязанская область, дтп с автобусом в рязанской области
17:46 02.01.2022 (обновлено: 22:06 02.01.2022)
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области выросло до 22
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области возросло до 22 человек