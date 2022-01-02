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Страшное ДТП под Рязанью глазами пострадавшей. Видео
Пострадавшая в ДТП под Рязанью опубликовала видео с места происшествия - РИА Новости, 02.01.2022
Страшное ДТП под Рязанью глазами пострадавшей. Видео
В Сети появилось видео с места ДТП под Рязанью, которое записала одна из пострадавших в нем женщин. Его публикуют "Известия". РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T10:42
2022-01-02T10:42
2022-01-02T10:42
происшествия
рязанская область
авто
россия
дтп с автобусом в рязанской области
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. В Сети появилось видео с места ДТП под Рязанью, которое записала одна из пострадавших в нем женщин. Его публикуют "Известия".На кадрах крупным планом показаны последствия аварии. Также она сняла обстановку в больнице, куда отправили пассажиров автобуса.В региональном главке МВД рассказали, что жертвами ДТП стали пять человек, пострадал еще 21. Авария произошла примерно в 5:45 мск возле села Вослебово Скопинского района Рязанской области. По информации источника РИА Новости, водитель автобуса уснул за рулем.Всего в транспорте находилось 49 пассажиров. Для оказания помощи развернули пункт временного размещения, однако часть пассажиров уехала с места на проходящем автобусе.
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происшествия, рязанская область, авто, россия, дтп с автобусом в рязанской области
Пострадавшая в ДТП под Рязанью опубликовала видео с места происшествия
В Сети появилось видео с места ДТП под Рязанью, опубликованное пострадавшей
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости.
В Сети появилось видео с места ДТП под Рязанью
, которое записала одна из пострадавших в нем женщин. Его публикуют "Известия
".
На кадрах крупным планом показаны последствия аварии. Также она сняла обстановку в больнице, куда отправили пассажиров автобуса.
В региональном главке МВД рассказали, что жертвами ДТП стали пять человек, пострадал еще 21. Авария произошла примерно в 5:45 мск возле села Вослебово Скопинского района Рязанской области. По информации источника РИА Новости, водитель автобуса уснул за рулем.
Всего в транспорте находилось 49 пассажиров. Для оказания помощи развернули пункт временного размещения, однако часть пассажиров уехала с места на проходящем автобусе.