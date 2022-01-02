https://ria.ru/20220102/avariya-1766410235.html

Страшное ДТП под Рязанью глазами пострадавшей. Видео

Пострадавшая в ДТП под Рязанью опубликовала видео с места происшествия - РИА Новости, 02.01.2022

Страшное ДТП под Рязанью глазами пострадавшей. Видео

В Сети появилось видео с места ДТП под Рязанью, которое записала одна из пострадавших в нем женщин. Его публикуют "Известия". РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T10:42

2022-01-02T10:42

2022-01-02T10:42

происшествия

рязанская область

авто

россия

дтп с автобусом в рязанской области

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/02/1766405484_52:143:901:621_1920x0_80_0_0_618315ed656f0d9030479ffeecea0495.jpg

МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. В Сети появилось видео с места ДТП под Рязанью, которое записала одна из пострадавших в нем женщин. Его публикуют "Известия".На кадрах крупным планом показаны последствия аварии. Также она сняла обстановку в больнице, куда отправили пассажиров автобуса.В региональном главке МВД рассказали, что жертвами ДТП стали пять человек, пострадал еще 21. Авария произошла примерно в 5:45 мск возле села Вослебово Скопинского района Рязанской области. По информации источника РИА Новости, водитель автобуса уснул за рулем.Всего в транспорте находилось 49 пассажиров. Для оказания помощи развернули пункт временного размещения, однако часть пассажиров уехала с места на проходящем автобусе.

рязанская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, рязанская область, авто, россия, дтп с автобусом в рязанской области