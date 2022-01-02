https://ria.ru/20220102/audit-1766424762.html

"Молдовагаз" отреагировал на проведение Счетной палатой аудита компании

"Молдовагаз" отреагировал на проведение Счетной палатой аудита компании - РИА Новости, 02.01.2022

"Молдовагаз" отреагировал на проведение Счетной палатой аудита компании

Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что решение о проведении аудита компании сотрудниками Счетной палаты является неверным и принято из политических... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T15:42

2022-01-02T15:42

2022-01-02T15:42

экономика

природный газ

молдавия

газпром

майя санду

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 2 янв – РИА Новости. Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что решение о проведении аудита компании сотрудниками Счетной палаты является неверным и принято из политических соображений.Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что необходимо провести внутренний аудит работы администрации компании "Молдовагаз", чтобы убедиться в отсутствии нарушений. Парламент страны 24 декабря принял решение, что аудит должна провести Счетная палата."Молдовагаз" является акционерным обществом, и у государства нет контрольного пакета акций, Счетная палата не может провести аудит, у нас есть независимые аудиторы, которых мы нанимаем на основе прозрачного конкурса. Мы не использовали госсредства, а потому, я считаю, что решение принято скорее с политической точки зрения", - заявил Чебан в интервью порталу Unimedia.Он подчеркнул, что его мнение по этому вопросу никак не повлияет на сотрудничество компании со Счетной палатой. "Молдовагаз" предоставит аудиторам всю необходимую информацию.Компания "Молдовагаз" была создана в 1999 году и занимается вопросами поставки природного газа в республику. ПАО "Газпром" владеет в ней 50% акций, правительству Молдавии принадлежат 33,35% акций.

https://ria.ru/20211224/dolg-1765290169.html

https://ria.ru/20220102/germaniya-1766422858.html

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экономика, природный газ, молдавия, газпром, майя санду, молдовагаз