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"Молдовагаз" отреагировал на проведение Счетной палатой аудита компании
"Молдовагаз" отреагировал на проведение Счетной палатой аудита компании - РИА Новости, 02.01.2022
"Молдовагаз" отреагировал на проведение Счетной палатой аудита компании
Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что решение о проведении аудита компании сотрудниками Счетной палаты является неверным и принято из политических... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T15:42
2022-01-02T15:42
экономика
природный газ
молдавия
газпром
майя санду
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 2 янв – РИА Новости. Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что решение о проведении аудита компании сотрудниками Счетной палаты является неверным и принято из политических соображений.Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что необходимо провести внутренний аудит работы администрации компании "Молдовагаз", чтобы убедиться в отсутствии нарушений. Парламент страны 24 декабря принял решение, что аудит должна провести Счетная палата."Молдовагаз" является акционерным обществом, и у государства нет контрольного пакета акций, Счетная палата не может провести аудит, у нас есть независимые аудиторы, которых мы нанимаем на основе прозрачного конкурса. Мы не использовали госсредства, а потому, я считаю, что решение принято скорее с политической точки зрения", - заявил Чебан в интервью порталу Unimedia.Он подчеркнул, что его мнение по этому вопросу никак не повлияет на сотрудничество компании со Счетной палатой. "Молдовагаз" предоставит аудиторам всю необходимую информацию.Компания "Молдовагаз" была создана в 1999 году и занимается вопросами поставки природного газа в республику. ПАО "Газпром" владеет в ней 50% акций, правительству Молдавии принадлежат 33,35% акций.
https://ria.ru/20211224/dolg-1765290169.html
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экономика, природный газ, молдавия, газпром, майя санду, молдовагаз
15:42 02.01.2022
 
"Молдовагаз" отреагировал на проведение Счетной палатой аудита компании

Глава "Молдовагаза" Чебан считает неправильным, что аудит компании проведет Счетная палата

© Sputnik / Mihai CarausЛоготип компании "Молдовагаз"
Логотип компании Молдовагаз - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Логотип компании "Молдовагаз"
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 2 янв – РИА Новости. Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что решение о проведении аудита компании сотрудниками Счетной палаты является неверным и принято из политических соображений.
Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что необходимо провести внутренний аудит работы администрации компании "Молдовагаз", чтобы убедиться в отсутствии нарушений. Парламент страны 24 декабря принял решение, что аудит должна провести Счетная палата.
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"Молдовагаз" является акционерным обществом, и у государства нет контрольного пакета акций, Счетная палата не может провести аудит, у нас есть независимые аудиторы, которых мы нанимаем на основе прозрачного конкурса. Мы не использовали госсредства, а потому, я считаю, что решение принято скорее с политической точки зрения", - заявил Чебан в интервью порталу Unimedia.
Он подчеркнул, что его мнение по этому вопросу никак не повлияет на сотрудничество компании со Счетной палатой. "Молдовагаз" предоставит аудиторам всю необходимую информацию.
Компания "Молдовагаз" была создана в 1999 году и занимается вопросами поставки природного газа в республику. ПАО "Газпром" владеет в ней 50% акций, правительству Молдавии принадлежат 33,35% акций.
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ЭкономикаПриродный газМолдавияГазпромМайя СандуМолдовагаз
 
 
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