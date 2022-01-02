https://ria.ru/20220102/ataka-1766398662.html

Израильские ВВС и танки атаковали объекты ХАМАС в секторе Газа

Израильские ВВС и танки атаковали объекты ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 02.01.2022

Израильские ВВС и танки атаковали объекты ХАМАС в секторе Газа

Военно-воздушные силы и танки Израиля нанесли удар по военным объектам группировки ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет из палестинского анклава в... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T02:43

2022-01-02T02:43

2022-01-02T02:43

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хамас

тель-авив

армия обороны израиля

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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 янв - РИА Новости. Военно-воздушные силы и танки Израиля нанесли удар по военным объектам группировки ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет из палестинского анклава в субботу утром, сообщила пресс-служба военных.Ранее военные сообщили, что атакуют объекты на территории палестинского анклава. В субботу утром израильская армия заявила, что засекла пуск двух ракет из сектора Газа в сторону моря, снаряды упали у побережья Тель-Авива. Армия отмечала, что, согласно существующему протоколу, сирены воздушной тревоги не активировались и перехват не производился."В ответ истребители, вертолеты и танки израильской армии нанесли удар по цеху по производству ракет и военным постам, принадлежащим террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении военных.В ЦАХАЛ подчёркивают, что возлагают на ХАМАС всю ответственность за происходящее в секторе Газа и исходящие с его территории угрозы.

https://ria.ru/20220101/rakety-1766363361.html

https://ria.ru/20220102/udary-1766397744.html

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в мире, израиль, хамас, тель-авив, армия обороны израиля