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Израильские ВВС и танки атаковали объекты ХАМАС в секторе Газа
Израильские ВВС и танки атаковали объекты ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 02.01.2022
Израильские ВВС и танки атаковали объекты ХАМАС в секторе Газа
Военно-воздушные силы и танки Израиля нанесли удар по военным объектам группировки ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет из палестинского анклава в... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T02:43
2022-01-02T02:43
в мире
израиль
хамас
тель-авив
армия обороны израиля
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 янв - РИА Новости. Военно-воздушные силы и танки Израиля нанесли удар по военным объектам группировки ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет из палестинского анклава в субботу утром, сообщила пресс-служба военных.Ранее военные сообщили, что атакуют объекты на территории палестинского анклава. В субботу утром израильская армия заявила, что засекла пуск двух ракет из сектора Газа в сторону моря, снаряды упали у побережья Тель-Авива. Армия отмечала, что, согласно существующему протоколу, сирены воздушной тревоги не активировались и перехват не производился."В ответ истребители, вертолеты и танки израильской армии нанесли удар по цеху по производству ракет и военным постам, принадлежащим террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении военных.В ЦАХАЛ подчёркивают, что возлагают на ХАМАС всю ответственность за происходящее в секторе Газа и исходящие с его территории угрозы.
https://ria.ru/20220101/rakety-1766363361.html
https://ria.ru/20220102/udary-1766397744.html
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в мире, израиль, хамас, тель-авив, армия обороны израиля
02:43 02.01.2022
 
Израильские ВВС и танки атаковали объекты ХАМАС в секторе Газа

Израильские ВВС и танки в ответ на запуск ракет атаковали объекты ХАМАС в секторе Газа

© AP Photo / Khalil HamraРакетный удар Израиля по территории сектора Газа
Ракетный удар Израиля по территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Ракетный удар Израиля по территории сектора Газа
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 янв - РИА Новости. Военно-воздушные силы и танки Израиля нанесли удар по военным объектам группировки ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет из палестинского анклава в субботу утром, сообщила пресс-служба военных.
Ранее военные сообщили, что атакуют объекты на территории палестинского анклава. В субботу утром израильская армия заявила, что засекла пуск двух ракет из сектора Газа в сторону моря, снаряды упали у побережья Тель-Авива. Армия отмечала, что, согласно существующему протоколу, сирены воздушной тревоги не активировались и перехват не производился.
Израильские военнослужащие во время операции по поиску палестинских боевиков в деревне Акраба недалеко от города Наблус - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
Вчера, 12:30
Выпущенные из сектора Газа ракеты упали у Тель-Авива, заявили в Израиле
"В ответ истребители, вертолеты и танки израильской армии нанесли удар по цеху по производству ракет и военным постам, принадлежащим террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении военных.
В ЦАХАЛ подчёркивают, что возлагают на ХАМАС всю ответственность за происходящее в секторе Газа и исходящие с его территории угрозы.
Воздушные удары по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
02:00
Израильская армия нанесла удары по целям в секторе Газа
 
В миреИзраильХамасТель-АвивАрмия обороны Израиля
 
 
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