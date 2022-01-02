https://ria.ru/20220102/asteroid-1766401308.html

Во ВНИИ ГОЧС рассказали об астероиде, который опасно сблизится с Землей

Во ВНИИ ГОЧС рассказали об астероиде, который опасно сблизится с Землей - РИА Новости, 02.01.2022

Во ВНИИ ГОЧС рассказали об астероиде, который опасно сблизится с Землей

Опаснейший астероид Апофис диаметром почти 400 метров весной 2029 года очень близко подлетит к Земле – на расстояние, на котором на орбите размещены... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T05:26

2022-01-02T05:26

2022-01-02T12:39

наука

московский планетарий

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

космос - риа наука

земля

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Опаснейший астероид Апофис диаметром почти 400 метров весной 2029 года очень близко подлетит к Земле – на расстояние, на котором на орбите размещены геостационарные спутники, предупредили во ВНИИ ГОЧС, входящим в структуру МЧС.Согласно прогнозу, имеющемся в распоряжении РИА Новости, это случится спустя сутки после Дня космонавтики – 13 апреля 2029 года.Как отмечают специалисты ВНИИ, энергия, которая высвободится при возможном столкновении астероида c планетой, составит 1717 мегатонн, что в 30 раз больше, чем при взрыве самой мощной в мире советской термоядерной бомбы, которая была испытана в 1961 году.Еще два потенциально опасных астероидаРанее британские СМИ сообщили со ссылкой на данные NASA, что к Земле приближаются два потенциально опасных астероида.Одно из небесных тел – астероид 2013 YD48 – размером с Биг-Бен, второе – астероид 7482 YD48 – вдвое больше Эмпайр-стейт-билдинг.Астероид 2013 YD48 имеет ширину примерно 104 метра и пройдет мимо нашей планеты уже 11 января на расстоянии 5,6 миллиона километров. Астероид 1994 PC1 пройдет мимо Земли 18 января на расстоянии 0,013 астрономической единицы, что, согласно данным Центра изучения околоземных объектов NASA, является "близким подходом".Первый в году звездопадМетеорный поток Квадрантиды позволит увидеть до 120 "падающих звезд" в час, пик потока наступит с полуночи до рассвета 3 января, сообщили ранее на сайте Московского планетария."Третьего января прольется первый новогодний звездопад – в пик активности метеорного потока Квадрантиды ожидается до 120 метеоров в час... Лучшее время для наблюдений будет с полуночи и до рассвета", - говорится в сообщении.Уточняется, что условия видимости для наблюдения метеорного потока идеальны на всей территории России. Кроме того, Луна также не помешает наблюдению метеоров.Радиант метеорного потока (точка, кажущаяся источником метеоров – ред.) находится под ручкой Большого Ковша в созвездии Волопас.

https://ria.ru/20211111/asteroid-1758612520.html

https://ria.ru/20211111/planeta-1758543607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московский планетарий, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), космос - риа наука, земля, россия