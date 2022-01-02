Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2022 - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220102/asteroid-1766401308.html
Во ВНИИ ГОЧС рассказали об астероиде, который опасно сблизится с Землей
Во ВНИИ ГОЧС рассказали об астероиде, который опасно сблизится с Землей - РИА Новости, 02.01.2022
Во ВНИИ ГОЧС рассказали об астероиде, который опасно сблизится с Землей
Опаснейший астероид Апофис диаметром почти 400 метров весной 2029 года очень близко подлетит к Земле – на расстояние, на котором на орбите размещены... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T05:26
2022-01-02T12:39
наука
московский планетарий
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
космос - риа наука
земля
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585459906_0:250:3071:1977_1920x0_80_0_0_056840244b429dda1ae8233a4c274c49.jpg
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Опаснейший астероид Апофис диаметром почти 400 метров весной 2029 года очень близко подлетит к Земле – на расстояние, на котором на орбите размещены геостационарные спутники, предупредили во ВНИИ ГОЧС, входящим в структуру МЧС.Согласно прогнозу, имеющемся в распоряжении РИА Новости, это случится спустя сутки после Дня космонавтики – 13 апреля 2029 года.Как отмечают специалисты ВНИИ, энергия, которая высвободится при возможном столкновении астероида c планетой, составит 1717 мегатонн, что в 30 раз больше, чем при взрыве самой мощной в мире советской термоядерной бомбы, которая была испытана в 1961 году.Еще два потенциально опасных астероидаРанее британские СМИ сообщили со ссылкой на данные NASA, что к Земле приближаются два потенциально опасных астероида.Одно из небесных тел – астероид 2013 YD48 – размером с Биг-Бен, второе – астероид 7482 YD48 – вдвое больше Эмпайр-стейт-билдинг.Астероид 2013 YD48 имеет ширину примерно 104 метра и пройдет мимо нашей планеты уже 11 января на расстоянии 5,6 миллиона километров. Астероид 1994 PC1 пройдет мимо Земли 18 января на расстоянии 0,013 астрономической единицы, что, согласно данным Центра изучения околоземных объектов NASA, является "близким подходом".Первый в году звездопадМетеорный поток Квадрантиды позволит увидеть до 120 "падающих звезд" в час, пик потока наступит с полуночи до рассвета 3 января, сообщили ранее на сайте Московского планетария."Третьего января прольется первый новогодний звездопад – в пик активности метеорного потока Квадрантиды ожидается до 120 метеоров в час... Лучшее время для наблюдений будет с полуночи и до рассвета", - говорится в сообщении.Уточняется, что условия видимости для наблюдения метеорного потока идеальны на всей территории России. Кроме того, Луна также не помешает наблюдению метеоров.Радиант метеорного потока (точка, кажущаяся источником метеоров – ред.) находится под ручкой Большого Ковша в созвездии Волопас.
https://ria.ru/20211111/asteroid-1758612520.html
https://ria.ru/20211111/planeta-1758543607.html
земля
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585459906_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_845291b4c0fa4a104e94612d23c96537.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московский планетарий, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), космос - риа наука, земля, россия
05:26 02.01.2022 (обновлено: 12:39 02.01.2022)
 
Во ВНИИ ГОЧС рассказали об астероиде, который опасно сблизится с Землей

ВНИИ ГОЧС: опасный астероид Апофис сблизится с Землей 13 апреля 2029 года

© Depositphotos / meteorАстероид приближается к Земле
Астероид приближается к Земле - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© Depositphotos / meteor
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Опаснейший астероид Апофис диаметром почти 400 метров весной 2029 года очень близко подлетит к Земле – на расстояние, на котором на орбите размещены геостационарные спутники, предупредили во ВНИИ ГОЧС, входящим в структуру МЧС.
Согласно прогнозу, имеющемся в распоряжении РИА Новости, это случится спустя сутки после Дня космонавтики – 13 апреля 2029 года.
Художественное представление астероида Камоалева в системе Земля - Луна - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября 2021, 20:00Наука
Недалеко от Земли нашли потерянный фрагмент Луны
Как отмечают специалисты ВНИИ, энергия, которая высвободится при возможном столкновении астероида c планетой, составит 1717 мегатонн, что в 30 раз больше, чем при взрыве самой мощной в мире советской термоядерной бомбы, которая была испытана в 1961 году.

Еще два потенциально опасных астероида

Ранее британские СМИ сообщили со ссылкой на данные NASA, что к Земле приближаются два потенциально опасных астероида.
Одно из небесных тел – астероид 2013 YD48 – размером с Биг-Бен, второе – астероид 7482 YD48 – вдвое больше Эмпайр-стейт-билдинг.
Астероид 2013 YD48 имеет ширину примерно 104 метра и пройдет мимо нашей планеты уже 11 января на расстоянии 5,6 миллиона километров. Астероид 1994 PC1 пройдет мимо Земли 18 января на расстоянии 0,013 астрономической единицы, что, согласно данным Центра изучения околоземных объектов NASA, является "близким подходом".

Первый в году звездопад

Метеорный поток Квадрантиды позволит увидеть до 120 "падающих звезд" в час, пик потока наступит с полуночи до рассвета 3 января, сообщили ранее на сайте Московского планетария.
"Третьего января прольется первый новогодний звездопад – в пик активности метеорного потока Квадрантиды ожидается до 120 метеоров в час... Лучшее время для наблюдений будет с полуночи и до рассвета", - говорится в сообщении.
Уточняется, что условия видимости для наблюдения метеорного потока идеальны на всей территории России. Кроме того, Луна также не помешает наблюдению метеоров.
Радиант метеорного потока (точка, кажущаяся источником метеоров – ред.) находится под ручкой Большого Ковша в созвездии Волопас.
Художественное представление планеты TIC 172900988b, вращающейся вокруг двух звезд
11 ноября 2021, 12:29Наука
Астрономы впервые обнаружили планету, вращающуюся вокруг двух звезд
 
НаукаМосковский планетарийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Космос - РИА НаукаЗемляРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Эксперт рассказал, что может негативно повлиять на рублевые активы
01:02Байден и Зеленский провели телефонный разговор
00:47Биолог объяснила, стоит ли бояться "омикрона" после "дельты"
00:09В Подмосковье три человека насмерть отравились алкоголем
23:35Премьер-министр Судана на фоне кризиса в стране объявил об отставке
23:29Консульство России в Хургаде предупредило о задержках рейсов из-за непогоды
23:08Лиц старше 60 лет и медперсонал вакцинируют четвертой дозой в Израиле
22:49Дипломат призвал ЮНИСЕФ отреагировать на внесение детей в базу "Миротворца"
22:43Азербайджанский военный подорвался на мине в Карабахе
22:32В Оренбургской области загорелась церковь
22:25Боевики "ан-Нусры"* совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации
22:13На Гаити произошло покушение на премьер-министра
22:04В Подмосковье завели дело после пожара с тремя погибшими
21:52В Афинах застрелили грузинского криминального авторитета, сообщили СМИ
21:48В Карелии выявили первый случай заражения "омикроном"
21:44В Минске объяснили предложение о запрете финансировать выборы из-за рубежа
21:31Три человека погибли при пожаре в Подмосковье
21:21Американцы заговорили о "переезде" в Россию вслед за белыми медведями
20:57Более тысячи предложений поступило от белорусов к проекту новой конституции
20:46Украинского футболиста затравили за пост с новогодним обращением Путина
Лента новостейМолния
Эксперт рассказал, что может негативно повлиять на рублевые активыБайден и Зеленский провели телефонный разговорБиолог объяснила, стоит ли бояться "омикрона" после "дельты"В Подмосковье три человека насмерть отравились алкоголемПремьер-министр Судана на фоне кризиса в стране объявил об отставкеКонсульство России в Хургаде предупредило о задержках рейсов из-за непогодыЛиц старше 60 лет и медперсонал вакцинируют четвертой дозой в ИзраилеДипломат призвал ЮНИСЕФ отреагировать на внесение детей в базу "Миротворца"Азербайджанский военный подорвался на мине в КарабахеВ Оренбургской области загорелась церковьБоевики "ан-Нусры"* совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалацииНа Гаити произошло покушение на премьер-министраВ Подмосковье завели дело после пожара с тремя погибшимиВ Афинах застрелили грузинского криминального авторитета, сообщили СМИВ Карелии выявили первый случай заражения "омикроном"В Минске объяснили предложение о запрете финансировать выборы из-за рубежаТри человека погибли при пожаре в ПодмосковьеАмериканцы заговорили о "переезде" в Россию вслед за белыми медведямиБолее тысячи предложений поступило от белорусов к проекту новой конституцииУкраинского футболиста затравили за пост с новогодним обращением Путина