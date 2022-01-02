https://ria.ru/20220102/asteroid-1766398440.html

Во ВНИИ ГОЧС предупредили об астероиде, который опасно сблизится с Землей

Во ВНИИ ГОЧС предупредили об астероиде, который опасно сблизится с Землей - РИА Новости, 02.01.2022

Во ВНИИ ГОЧС предупредили об астероиде, который опасно сблизится с Землей

Астероид Апофис, который считается одним из наиболее опасных, весной 2029 года приблизится к Земле на расстояние, на котором на орбите размещены геостационарные РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T02:38

2022-01-02T02:38

2022-01-02T14:37

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Астероид Апофис, который считается одним из наиболее опасных, весной 2029 года приблизится к Земле на расстояние, на котором на орбите размещены геостационарные спутники, предупредили во ВНИИ ГОЧС (входит в структуру МЧС).Согласно прогнозу, который имеется в распоряжении РИА Новости, это случится сразу после Дня космонавтики — 13 апреля 2029 года. Скорость сближения оценивается в 7,42 километра в секунду.По расчетам экспертов, если астероид столкнется с Землей, высвободившаяся при этом энергия составит 1717 мегатонн. Это в 30 раз больше, чем при взрыве самой мощной в мире советской термоядерной бомбы, которую испытали в 1961 году.Апофис открыли в 2004 году. Его диаметр составляет примерно 325 метров, вес — около 27 миллионов тонн. Астероиды диаметром более километра относятся к крупным космическим объектам. Некоторые ученые объясняют падением таких небесных тел массовое исчезновение живых организмов около 250 миллионов лет назад или вымирание динозавров.На Земле известно порядка 120 очень крупных астероидных кратеров, самый большой в России — это Попигайская котловина на севере Сибирской платформы. Размеры внутреннего кратера составляют 75 километров, внешнего — 100 километров; катастрофа произошла примерно 36 миллионов лет назад.Астероиды меньших размеров тоже могут представлять серьезную угрозу, так как их падение чревато значительными разрушениями, соизмеримыми с поражением от атомного взрыва. Только по случайности Тунгусский метеорит в 1908 году упал в ненаселенном районе и не вызвал таких последствий.Апофис называют наиболее опасным из астероидов, так как при его открытии расчеты показали 2,7%-ную вероятность того, что в 2029 году он столкнется с Землей. Но позже ученые исключили эту угрозу — по их данным, 13 апреля 2029 года астероид пролетит в 37,6 тысячи километров от центра Земли.

https://radiosputnik.ria.ru/20211202/asteroid-1761788238.html

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