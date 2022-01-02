https://ria.ru/20220102/artist-1766437639.html

Комиссия назвала ответственного за гибель артиста на сцене Большого театра

Комиссия назвала ответственного за гибель артиста на сцене Большого театра - РИА Новости, 02.01.2022

Комиссия назвала ответственного за гибель артиста на сцене Большого театра

Комиссия по расследованию обстоятельств гибели артиста Большого театра Евгения Кулеша установила, что заведующая коллективом мимического ансамбля Екатерина... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T18:44

2022-01-02T18:44

2022-01-02T21:54

происшествия

москва

большой театр

россия

евгений кулеш

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Комиссия по расследованию обстоятельств гибели артиста Большого театра Евгения Кулеша установила, что заведующая коллективом мимического ансамбля Екатерина Миронова нарушила должностные инструкции, рассказал РИА Новости о заключении комиссии адвокат потерпевшей стороны Андрей Алешкин.Юрист отметил, что в комиссию входят представители фонда социального страхования, профсоюзов, работники, которые связаны с предприятием, а также трудовая инспекция Москвы."В действиях пострадавшего комиссия усматривает грубую неосторожность. Заведующая коллективом мимического ансамбля Большого театра Екатерина Миронова нарушила требования должностной инструкции, выраженные в недостаточном контроле за соблюдением Евгением Кулешом трудовой и производственной дисциплины. Она виновна в том, что он был пьян", — сообщил собеседник агентства выводы, которые содержит заключение комиссии.Он уточнил, что вина самого Кулеша составила десять процентов."При таких обстоятельствах у меня есть все основания просить дополнительную компенсацию. Это может быть как выплата единовременного пособия, так и назначение пенсии", — добавил Алешкин.Трагедия произошла в октябре во время спектакля "Садко" на исторической сцене Большого театра. Представление тут же остановили, зрителей попросили выйти из зала.Трудовая инспекция, по словам Алешкина, признала виновным погибшего артиста, поскольку он находился на работе в состоянии алкогольного опьянения средней тяжести. В самом театре ситуацию не комментировали. Мать Кулеша уже получила от фонда Большого театра 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации, еще миллион ей решил выплатить Фонд социального страхования.Кулеш был артистом мимического ансамбля Большого театра, актеры которого привлекаются к массовым сценам опер и балетов.

https://ria.ru/20211229/artist-1765958401.html

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происшествия, москва, большой театр, россия, евгений кулеш