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Ложь о Путине разоблачили
Канадского дипломата обвинили во лжи о Путине - РИА Новости, 02.01.2022
Ложь о Путине разоблачили
Канадского политика и дипломата Криса Александера раскритиковали в твиттере за высказывание о президенте Владимире Путине и оскорбление россиян. РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T17:49
2022-01-02T19:44
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Канадского политика и дипломата Криса Александера раскритиковали в твиттере за высказывание о президенте Владимире Путине и оскорбление россиян.В своем аккаунте Александер осудил сторонников российского лидера и в резкой форме высказался о российской политике. Подписчики дипломата сочли его заявление некорректным."В тотальной лжи живут те, кто до сих пор считает "нормальными" Канаду и американскую армию", — поспорил один из них."Некоторые ваши твиты чересчур однобокие. &lt;…&gt; Раньше я думал, что вы за поиск истины", — написал другой."А Канада &lt;…&gt; только демократию приносит", — сыронизировали в комментариях.Некоторые читатели назвали автора твита лжецом, а один и вовсе перешел на оскорбления и в ответ на публикацию назвал политика "некультурной свиньей".Александер нередко публикует твиты с антироссийской риторикой. В частности, политик обвиняет Москву в агрессии и занимает проукраинскую позицию.Российские власти не раз подчеркивали, что страна не является участником внутриукраинского конфликта, а также напоминали, что действия Москвы не несут ни для кого угрозы. В Кремле считают, что подобные выпады используются западными и украинскими политиками в качестве предлога для размещения у границ большего количества военной техники и сил НАТО.
https://ria.ru/20220102/irlandiya-1766432038.html
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в мире, соцсети, украина, оон, канада, москва, владимир путин, нато, крис александер, россия
17:49 02.01.2022 (обновлено: 19:44 02.01.2022)
 
Канадского дипломата обвинили во лжи о Путине

Пользователи Twitter осудили резкие слова канадского дипломата Александера о Путине

© Flickr / Alex GuibordКанадский политик Крис Александер
Канадский политик Крис Александер - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© Flickr / Alex Guibord
Канадский политик Крис Александер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Канадского политика и дипломата Криса Александера раскритиковали в твиттере за высказывание о президенте Владимире Путине и оскорбление россиян.
В своем аккаунте Александер осудил сторонников российского лидера и в резкой форме высказался о российской политике. Подписчики дипломата сочли его заявление некорректным.
Премьер-министр Ирландии Михол Мартин - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
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В Ирландии разгорелся скандал из-за "недостаточной критики" Путина
"В тотальной лжи живут те, кто до сих пор считает "нормальными" Канаду и американскую армию", — поспорил один из них.
"Некоторые ваши твиты чересчур однобокие. <…> Раньше я думал, что вы за поиск истины", — написал другой.
"А Канада <…> только демократию приносит", — сыронизировали в комментариях.
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31 декабря 2021, 17:31
Atlantico: Путин дал Европе последний шанс помириться с Россией
Некоторые читатели назвали автора твита лжецом, а один и вовсе перешел на оскорбления и в ответ на публикацию назвал политика "некультурной свиньей".
Александер нередко публикует твиты с антироссийской риторикой. В частности, политик обвиняет Москву в агрессии и занимает проукраинскую позицию.
Российские власти не раз подчеркивали, что страна не является участником внутриукраинского конфликта, а также напоминали, что действия Москвы не несут ни для кого угрозы. В Кремле считают, что подобные выпады используются западными и украинскими политиками в качестве предлога для размещения у границ большего количества военной техники и сил НАТО.
Праздничное украшение Москвы к Новому году - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
31 декабря 2021, 08:00
2022 год: истории, в которых Россия поставит точку
 
В миреСоцсетиУкраинаООНКанадаМоскваВладимир ПутинНАТОКрис АлександерРоссия
 
 
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