https://ria.ru/20220102/aleksander-1766434230.html

Ложь о Путине разоблачили

Канадского дипломата обвинили во лжи о Путине - РИА Новости, 02.01.2022

Ложь о Путине разоблачили

Канадского политика и дипломата Криса Александера раскритиковали в твиттере за высказывание о президенте Владимире Путине и оскорбление россиян. РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T17:49

2022-01-02T17:49

2022-01-02T19:44

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Канадского политика и дипломата Криса Александера раскритиковали в твиттере за высказывание о президенте Владимире Путине и оскорбление россиян.В своем аккаунте Александер осудил сторонников российского лидера и в резкой форме высказался о российской политике. Подписчики дипломата сочли его заявление некорректным."В тотальной лжи живут те, кто до сих пор считает "нормальными" Канаду и американскую армию", — поспорил один из них."Некоторые ваши твиты чересчур однобокие. <…> Раньше я думал, что вы за поиск истины", — написал другой."А Канада <…> только демократию приносит", — сыронизировали в комментариях.Некоторые читатели назвали автора твита лжецом, а один и вовсе перешел на оскорбления и в ответ на публикацию назвал политика "некультурной свиньей".Александер нередко публикует твиты с антироссийской риторикой. В частности, политик обвиняет Москву в агрессии и занимает проукраинскую позицию.Российские власти не раз подчеркивали, что страна не является участником внутриукраинского конфликта, а также напоминали, что действия Москвы не несут ни для кого угрозы. В Кремле считают, что подобные выпады используются западными и украинскими политиками в качестве предлога для размещения у границ большего количества военной техники и сил НАТО.

https://ria.ru/20220102/irlandiya-1766432038.html

https://ria.ru/20211231/evropa-1766318375.html

https://ria.ru/20211231/rossiya-1766221272.html

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