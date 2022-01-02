Ложь о Путине разоблачили

17:49 02.01.2022 (обновлено: 19:44 02.01.2022)
Канадского дипломата обвинили во лжи о Путине
Пользователи Twitter осудили резкие слова канадского дипломата Александера о Путине
Канадский политик Крис Александер
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Канадского политика и дипломата Криса Александера раскритиковали в твиттере за высказывание о президенте Владимире Путине и оскорбление россиян.
В своем аккаунте Александер осудил сторонников российского лидера и в резкой форме высказался о российской политике. Подписчики дипломата сочли его заявление некорректным.
"В тотальной лжи живут те, кто до сих пор считает "нормальными" Канаду и американскую армию", — поспорил один из них.
"Некоторые ваши твиты чересчур однобокие. <…> Раньше я думал, что вы за поиск истины", — написал другой.
"А Канада <…> только демократию приносит", — сыронизировали в комментариях.
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Некоторые читатели назвали автора твита лжецом, а один и вовсе перешел на оскорбления и в ответ на публикацию назвал политика "некультурной свиньей".
Александер нередко публикует твиты с антироссийской риторикой. В частности, политик обвиняет Москву в агрессии и занимает проукраинскую позицию.
Российские власти не раз подчеркивали, что страна не является участником внутриукраинского конфликта, а также напоминали, что действия Москвы не несут ни для кого угрозы. В Кремле считают, что подобные выпады используются западными и украинскими политиками в качестве предлога для размещения у границ большего количества военной техники и сил НАТО.
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