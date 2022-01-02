Почему надежным активам больше не стоит доверять

Эксперт назвал причины пересмотреть отношение к некоторым активам
Эксперт Цыбенко призвал россиян пересмотреть отношение к заслуживающим доверие активам
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЭкран, транслирующий биржевые графики и диаграммы
Экран, транслирующий биржевые графики и диаграммы
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Пандемия COVID-19 привела к глобальной трансформации всего мира. Глава управления инвестиционного консультирования ФГ "Финам" Владимир Цыбенко рассказал агентству "Прайм" о том, почему инвесторам необходимо учиться менять свое отношение к традиционно заслуживающим доверие активам.
По мнению специалиста, сегодня существует несколько активов, которым продолжают доверять инвесторы. На американском рынке в последние годы особой популярностью пользовались бумаги IT-компаний. Это акции основных технологических лидеров мира FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google), куда позже также вошли Microsoft, Tesla, Zoom и другие. Спросом также пользовались бумаги компаний из сферы онлайн-ритейла, электронной коммерции, SAAS-компаний (software as a service) и так далее. На отечественном рынке в это же время такими бумагами являлись акции Газпрома, Сбербанка и ГМК "Норильский никель".
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Однако на данный момент, подчеркнул Цыбенко, к таким активам необходимо присматриваться с особым вниманием. Россия в течение последних лет четырех, а Америка чуть ли не на протяжении последних четырех десятилетий, жили с невысокой процентной ставкой и низкой инфляцией. Такое положение дел было благоприятным для молодых технологических компаний, поскольку невысокие ставки фактически означают бесплатные деньги, которые можно брать в кредит и достаточно долгое время не создавать прибыль, не показывать собственные средства. Это время было очень благоприятным для подобных компаний, и они росли в цене.