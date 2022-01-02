https://ria.ru/20220102/accident-1766423600.html

В ДТП с рейсовым автобусом в Рязанской области пострадал 21 человек

В ДТП с рейсовым автобусом в Рязанской области пострадал 21 человек - РИА Новости, 02.01.2022

В ДТП с рейсовым автобусом в Рязанской области пострадал 21 человек

Пять человек погибли и 21 пострадал в результате ДТП в Рязанской области, сообщили в СК. РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T15:19

2022-01-02T15:19

2022-01-02T15:45

происшествия

рязанская область

скопинский район

москва

следственный комитет россии (ск рф)

дтп с автобусом в рязанской области

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/02/1766410831_87:0:1193:622_1920x0_80_0_0_66ff761b40ec9f33760a73b0a4c7c379.jpg

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Пять человек погибли и 21 пострадал в результате ДТП в Рязанской области, сообщили в СК.Рейсовый автобус с 49 пассажирами двигался по маршруту Москва — Астрахань и врезался в опору железнодорожного моста.Авария произошла примерно в 5:45 в Скопинском районе на 277-м километре автодороги Р22 "Каспий" вблизи села Вослебово.Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц. По ней может грозить до десяти лет лишения свободы.Как сообщается на сайте МВД Медиа, по предварительным данным водитель автобуса мог быть уставшим, он в результате аварии также погиб.

рязанская область

скопинский район

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия смертельного ДТП с автобусом в Рязанской области Жертвами ДТП с автобусом в Рязанской области стали пять человек, пострадал 21 пассажир, в том числе двое несовершеннолетних. 2022-01-02T15:19 true PT0M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, рязанская область, скопинский район, москва, следственный комитет россии (ск рф), дтп с автобусом в рязанской области