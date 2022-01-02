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В ДТП с рейсовым автобусом в Рязанской области пострадал 21 человек
В ДТП с рейсовым автобусом в Рязанской области пострадал 21 человек - РИА Новости, 02.01.2022
В ДТП с рейсовым автобусом в Рязанской области пострадал 21 человек
Пять человек погибли и 21 пострадал в результате ДТП в Рязанской области, сообщили в СК. РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T15:19
2022-01-02T15:19
2022-01-02T15:45
происшествия
рязанская область
скопинский район
москва
следственный комитет россии (ск рф)
дтп с автобусом в рязанской области
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Пять человек погибли и 21 пострадал в результате ДТП в Рязанской области, сообщили в СК.Рейсовый автобус с 49 пассажирами двигался по маршруту Москва — Астрахань и врезался в опору железнодорожного моста.Авария произошла примерно в 5:45 в Скопинском районе на 277-м километре автодороги Р22 "Каспий" вблизи села Вослебово.Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц. По ней может грозить до десяти лет лишения свободы.Как сообщается на сайте МВД Медиа, по предварительным данным водитель автобуса мог быть уставшим, он в результате аварии также погиб.
рязанская область
скопинский район
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Последствия смертельного ДТП с автобусом в Рязанской области
Жертвами ДТП с автобусом в Рязанской области стали пять человек, пострадал 21 пассажир, в том числе двое несовершеннолетних.
2022-01-02T15:19
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PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, рязанская область, скопинский район, москва, следственный комитет россии (ск рф), дтп с автобусом в рязанской области
15:19 02.01.2022 (обновлено: 15:45 02.01.2022)
В ДТП с рейсовым автобусом в Рязанской области пострадал 21 человек
В результате ДТП с рейсовым автобусом в Рязанской области пострадал 21 человек