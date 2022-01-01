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Опасный сигнал для Зеленского

На Украине заявили об "опасном звонке" для Зеленского - РИА Новости, 01.01.2022

Опасный сигнал для Зеленского

Диалог президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным без предварительных консультаций с Киевом является "опасным звонком" для Украины,... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T06:19

2022-01-01T06:19

2022-01-01T06:19

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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Диалог президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным без предварительных консультаций с Киевом является "опасным звонком" для Украины, такое мнение в своей статье на портале "Главред" выразил украинский политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.В ночь на пятницу состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Джо Байденом. Как сообщили в Белом доме, со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским президент США планирует провести телефонный разговор в воскресенье, 2 января.Как отметил Кулик, предстоящий разговор Байдена и Зеленского привязан к переговорам американского лидера с Путиным, при этом речь будет идти вокруг идей стратегической стабильности, что, по его мнению, "должно было бы напрячь" украинское руководство."Поэтому для Киева это очень опасный звонок, поскольку стратегическая стабильность - это не только нераспространение ядерного оружия, это и сферы влияния России и США в Черноморском бассейне, на Ближнем Востоке. И надо быть бдительным, чтобы не возникло опасностей в различном прочтении этой стабильности между Киевом и Вашингтоном", - заявил политолог.По его словам, вопрос состоит в том, чтобы мировые лидеры обращали внимание на украинскую позицию и не ставили Киев "уже перед фактом принятых решений". "А то, что Байден ведет разговоры с Путиным без предварительного звонка Зеленскому - это очень плохо, потому что это означает, что в украинском руководстве Вашингтон не видит надежного партнера и субъекта. А это - вина украинской власти, ведь она не смогла доказать, что мы являемся теми, с кем стоит сначала говорить, а уже потом звонить Путину", - посетовал эксперт.При этом Кулик добавил, что Киев сам сделал все, чтобы создать для Байдена "токсичную позицию".США и их союзники подозревают Россию в подготовке якобы "вторжения" на Украину и угрожают беспрецедентными санкциями в случае, если будут приведены в исполнение приписываемые ей замыслы. В Кремле в ответ подчеркивают, что Москва никому не угрожает и нападать ни на кого не собирается, а Вооруженные силы перемещает у себя и по своему усмотрению. По мнению российских властей, подобные выпады используются как предлог, чтобы развернуть у границ страны больше натовских сил. Как ранее подчеркивал Путин, дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.На фоне напряженности вокруг Украины Россия и США планируют 10 января провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия-НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.

https://ria.ru/20211231/dialog-1766325252.html

https://ria.ru/20211231/ukraina-1766275596.html

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