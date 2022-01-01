https://ria.ru/20220101/zavod-1766379413.html

СМИ: часть крупного металлургического завода Украины приостановит работу

СМИ: часть крупного металлургического завода Украины приостановит работу - РИА Новости, 01.01.2022

СМИ: часть крупного металлургического завода Украины приостановит работу

Металлургическая площадка Днепровского металлургического завода останавливает свою работу с 1 января из-за нерентабельности продукта, сообщило издание... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T17:38

2022-01-01T17:38

2022-01-01T23:31

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александр ярославский

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КИЕВ, 1 янв — РИА Новости. Металлургическая площадка Днепровского металлургического завода останавливает свою работу с 1 января из-за нерентабельности продукта, сообщило издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник на предприятии."С 1 января 2022 года металлургическая площадка Днепровского металлургического завода (в прошлом — Завод имени Петровского), принадлежащая DCH Александра Ярославского, останавливает свою работу из-за нерентабельности продукта", — пишет издание.По его словам, одним из факторов является неопределенность с поставками угля из России."Есть комплекс причин: неопределенность поставок угля из России, сложности с логистикой сырья из-за нехватки вагонного парка и стоимости энергоносителей. Это в комплексе заключается в себестоимости продукции, которая не позволяет быть предприятию рентабельным", — цитирует издание источник.Он уточнил, что точных сроков простоя еще нет, но, предварительно, остановка ожидается от одного месяца, а решение о возобновлении работы будет зависеть от конъюнктуры на рынке металлопроката.Завод состоит из металлургического и коксохимического блоков. Второй сейчас работает.

https://ria.ru/20211230/ukraina-1766070668.html

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экономика, в мире, украина, александр ярославский, россия