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СМИ: часть крупного металлургического завода Украины приостановит работу
СМИ: часть крупного металлургического завода Украины приостановит работу - РИА Новости, 01.01.2022
СМИ: часть крупного металлургического завода Украины приостановит работу
Металлургическая площадка Днепровского металлургического завода останавливает свою работу с 1 января из-за нерентабельности продукта, сообщило издание... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T17:38
2022-01-01T23:31
экономика
в мире
украина
александр ярославский
россия
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КИЕВ, 1 янв — РИА Новости. Металлургическая площадка Днепровского металлургического завода останавливает свою работу с 1 января из-за нерентабельности продукта, сообщило издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник на предприятии."С 1 января 2022 года металлургическая площадка Днепровского металлургического завода (в прошлом — Завод имени Петровского), принадлежащая DCH Александра Ярославского, останавливает свою работу из-за нерентабельности продукта", — пишет издание.По его словам, одним из факторов является неопределенность с поставками угля из России."Есть комплекс причин: неопределенность поставок угля из России, сложности с логистикой сырья из-за нехватки вагонного парка и стоимости энергоносителей. Это в комплексе заключается в себестоимости продукции, которая не позволяет быть предприятию рентабельным", — цитирует издание источник.Он уточнил, что точных сроков простоя еще нет, но, предварительно, остановка ожидается от одного месяца, а решение о возобновлении работы будет зависеть от конъюнктуры на рынке металлопроката.Завод состоит из металлургического и коксохимического блоков. Второй сейчас работает.
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экономика, в мире, украина, александр ярославский, россия
17:38 01.01.2022 (обновлено: 23:31 01.01.2022)
 
СМИ: часть крупного металлургического завода Украины приостановит работу

"Экономическая правда": часть одного из крупнейших предприятий Украины приостановит работу

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 1 янв — РИА Новости. Металлургическая площадка Днепровского металлургического завода останавливает свою работу с 1 января из-за нерентабельности продукта, сообщило издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник на предприятии.
"С 1 января 2022 года металлургическая площадка Днепровского металлургического завода (в прошлом — Завод имени Петровского), принадлежащая DCH Александра Ярославского, останавливает свою работу из-за нерентабельности продукта", — пишет издание.
По его словам, одним из факторов является неопределенность с поставками угля из России.
"Есть комплекс причин: неопределенность поставок угля из России, сложности с логистикой сырья из-за нехватки вагонного парка и стоимости энергоносителей. Это в комплексе заключается в себестоимости продукции, которая не позволяет быть предприятию рентабельным", — цитирует издание источник.
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Он уточнил, что точных сроков простоя еще нет, но, предварительно, остановка ожидается от одного месяца, а решение о возобновлении работы будет зависеть от конъюнктуры на рынке металлопроката.
Завод состоит из металлургического и коксохимического блоков. Второй сейчас работает.
 
ЭкономикаВ миреУкраинаАлександр ЯрославскийРоссия
 
 
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