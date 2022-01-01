https://ria.ru/20220101/zastole-1766362153.html

Врачи рассказали, как вернуться к жизни после новогоднего застолья

Врачи рассказали, как вернуться к жизни после новогоднего застолья - РИА Новости, 01.01.2022

Врачи рассказали, как вернуться к жизни после новогоднего застолья

Отоспаться как следует, выпить с утра бульона, прогуляться на свежем воздухе, налегать на фрукты и овощи, но при этом не переедать — всех этих принципов стоит... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T12:12

2022-01-01T12:12

2022-01-01T15:13

новый год — 2022

общество

евгений брюн

новый год

андрей тяжельников

антонина стародубова

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Отоспаться как следует, выпить с утра бульона, прогуляться на свежем воздухе, налегать на фрукты и овощи, но при этом не переедать — всех этих принципов стоит придерживаться в первый день нового года, когда воспоминания о застолье еще более чем свежи, рассказали РИА Новости опрошенные врачи.Спать до упора? Не наш метод!Если новогодняя ночь прошла без сна, сразу после можно поспать немного дольше, это поможет восстановить силы. Но при этом совсем не полезно впадать в спячку на все каникулы, напомнил главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников."Спать до упора я не советую. Проспав первый день нового года, можно очень легко сбить режим, и есть риск проспать все каникулы. В результате вы вернетесь после праздников на работу вялыми, не отдохнувшими и долго будете восстанавливаться", — отметил он.Врач пояснил, что чрезмерно долгий сон разумно заменить прогулкой на свежем воздухе или другими активными занятиями — так день пройдет с пользой для здоровья и настроения."Желательно погулять на свежем воздухе, чем-то активно позаниматься. И тогда вечером, слегка устав, вы уже войдете в нормальный режим", — добавил собеседник агентства.Беспохмельное утроЧтобы избежать мук похмелья в первое утро нового года, медики советуют налегать на бульоны, супы и кисломолочные продукты — они помогут снизить интоксикацию. И уж ни в коем случае не подвергать себя опасности, "поправляя здоровье" новой порцией спиртного, пока организм не переработал прошлогодние."На следующий день после новогоднего застолья полезно есть кисломолочные продукты, крепкие бульоны, супы, соленья, а также пить рассол. Это эффективно помогает снизить интоксикацию организма в целом. <...> Принимать новый алкоголь, пока организм не переработал старый, очень опасно. Процесс переработки спиртного занимает от трех дней до трех недель. Не нужно ни похмеляться спиртным, ни употреблять в состоянии похмелья аспириносодержащие препараты", — сказал главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.Для устранения симптомов похмелья, отметил он, подойдут препараты с содержанием янтарной кислоты, поскольку они ускоряют процесс переработки алкоголя.Не голодать, не объедатьсяНакануне и в сами праздники не стоит голодать, чтобы потом не "наверстывать упущенное" за новогодним столом, это неизбежно приведет к перееданию — и, как следствие, к чувству тяжести, дискомфорта и другим функциональным нарушениям органов желудочно-кишечного тракта. Но если переедание за новогодним столом все-таки стало реальностью, лучшим решением будет как можно скорее вернуться к здоровому питанию, напомнила главный диетолог столичного депздрава Антонина Стародубова."Прежде всего перестаньте себя винить и настройтесь на здоровое питание и ответственное отношение к своему здоровью. Восстановите правильный распорядок дня, в том числе режим питания, так на ваш пищеварительный тракт будет меньше нагрузки. Не допускайте сильного чувства голода, чтобы потом не переедать. Откажитесь от обильных и поздних ужинов. Прием пищи должен быть регулярным, не менее трех основных приемов пищи — завтрак, обед, ужин. И дополнительные — второй завтрак, полдник, а за полтора-два часа до сна — кефир, йогурт или другой кисломолочный продукт пониженной жирности", — сказала Стародубова.Диетолог отметила, что некоторые люди принимают ферментные препараты, но важно понимать, что это лекарственные средства, бесконтрольное применение которых может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья."Не забывайте про фрукты, овощи и ягоды — источник пищевых волокон, витаминов, минеральных веществ и антиоксидантов. Витамины и антиоксиданты повышают устойчивость организма к неблагоприятным факторам внешней среды. Клетчатка оказывает благоприятное воздействие на функциональное состояние желудочно-кишечного тракта. Ежедневно употребляйте не менее 400 граммов различных овощей в свежем виде, салатах, гарнирах и овощных супах. Овощи, за исключением картофеля, обладают относительно низкой калорийностью, овощное блюдо следует включать в каждый основной прием пищи", — уточнила Стародубова.Собеседница агентства добавила, что не стоит забывать о физической активности."Больше двигайтесь. Коньки, лыжи, санки, пешие прогулки, активные игры на свежем воздухе — все это как нельзя лучше поможет провести новогодние праздники с хорошим настроением и пользой для здоровья", — заключила врач.

https://ria.ru/20220101/otravlenie-1766361589.html

https://ria.ru/20211231/prazdnik-1766284037.html

https://ria.ru/20220101/vystavki-1766359402.html

https://ria.ru/20220101/pozhelaniya-1766337586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, евгений брюн, новый год, андрей тяжельников, антонина стародубова