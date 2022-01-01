21:55 01.01.2022 (обновлено: 21:56 01.01.2022)
В Кабуле при взрыве придорожной бомбы пострадали два мирных жителя
По меньшей мере два мирных жителя пострадали при взрыве придорожной бомбы в Кабуле
© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
КАБУЛ, 1 янв - РИА Новости. По меньшей мере два мирных жителя пострадали в субботу при взрыве придорожной бомбы в Кабуле, сообщил РИА Новости очевидец.
По его словам, инцидент произошел вблизи университета в пятом районе Кабула. На место происшествия прибыли сотрудники безопасности, которые сообщили о начале расследования взрыва.
В начале августа талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
23 декабря 2021, 11:42В Кабуле рядом с управлением выдачи паспортов прогремел взрыв