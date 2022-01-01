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В Кабуле при взрыве придорожной бомбы пострадали два мирных жителя

В Кабуле при взрыве придорожной бомбы пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 01.01.2022

В Кабуле при взрыве придорожной бомбы пострадали два мирных жителя

По меньшей мере два мирных жителя пострадали в субботу при взрыве придорожной бомбы в Кабуле, сообщил РИА Новости очевидец. РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T21:55

2022-01-01T21:55

2022-01-01T21:56

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кабул (город)

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афганистан

мохаммад хасан ахунд

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КАБУЛ, 1 янв - РИА Новости. По меньшей мере два мирных жителя пострадали в субботу при взрыве придорожной бомбы в Кабуле, сообщил РИА Новости очевидец.По его словам, инцидент произошел вблизи университета в пятом районе Кабула. На место происшествия прибыли сотрудники безопасности, которые сообщили о начале расследования взрыва.В начале августа талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. * Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20211223/kabul-1765062873.html

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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, мохаммад хасан ахунд