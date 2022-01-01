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В России увеличили взносы по ОМС и ОПС
В России увеличили взносы по ОМС и ОПС - РИА Новости, 01.01.2022
В России увеличили взносы по ОМС и ОПС
Фиксированный взнос по обязательным пенсионному (ОПС) и медицинскому (ОМС) страхованию с 2022 года увеличен для граждан, осуществляющих частную практику,... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T04:04
2022-01-01T04:05
общество
россия
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Фиксированный взнос по обязательным пенсионному (ОПС) и медицинскому (ОМС) страхованию с 2022 года увеличен для граждан, осуществляющих частную практику, соответствующие поправки в Налоговый кодекс вступили с 1 января."Речь идет о категории людей, которые осуществляют страховые выплаты на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование в государственные внебюджетные фонды, но не вносят взносы за сотрудников, которых у них нет", - сказал РИА Новости руководитель рабочей группы по развитию ОМС во Всероссийском союзе страховщиков Александр Трошин."Это могут быть индивидуальные предприниматели, адвокаты, арбитражные управляющие, нотариусы и другие категории граждан, осуществляющих частную практику", - объяснил Трошин. Он добавил, что "цель данной законодательной инициативы - повысить поступления в фонды для выполнения социальных обязанностей государства".Согласно поправкам, размер страховых взносов на ОПС с 2022 года вырос на 6,2% относительно 2021 года и на 6,7% в 2023 году относительно 2022 года. Таким образом, граждане, осуществляющие частную практику, в 2022 году должны внести за 2022 год 34 445 рублей, за 2023 год - 36 723 рублей. Страховые взносы на ОМС составят за 2022 год - 8 766 рублей, за 2023 год - 9 119 рублей.Главы крестьянских (фермерских) хозяйств, уплачивающие страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование за себя и за каждого члена хозяйства, должны будут уплатить аналогичные суммы по ОПС и ОМС.
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общество, россия
04:04 01.01.2022 (обновлено: 04:05 01.01.2022)
 
В России увеличили взносы по ОМС и ОПС

В России с 1 января увеличили размер страховых взносов по ОМС и ОПС

© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкПолис ОМС
Полис ОМС - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Полис ОМС
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Фиксированный взнос по обязательным пенсионному (ОПС) и медицинскому (ОМС) страхованию с 2022 года увеличен для граждан, осуществляющих частную практику, соответствующие поправки в Налоговый кодекс вступили с 1 января.
"Речь идет о категории людей, которые осуществляют страховые выплаты на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование в государственные внебюджетные фонды, но не вносят взносы за сотрудников, которых у них нет", - сказал РИА Новости руководитель рабочей группы по развитию ОМС во Всероссийском союзе страховщиков Александр Трошин.
"Это могут быть индивидуальные предприниматели, адвокаты, арбитражные управляющие, нотариусы и другие категории граждан, осуществляющих частную практику", - объяснил Трошин. Он добавил, что "цель данной законодательной инициативы - повысить поступления в фонды для выполнения социальных обязанностей государства".
Согласно поправкам, размер страховых взносов на ОПС с 2022 года вырос на 6,2% относительно 2021 года и на 6,7% в 2023 году относительно 2022 года. Таким образом, граждане, осуществляющие частную практику, в 2022 году должны внести за 2022 год 34 445 рублей, за 2023 год - 36 723 рублей. Страховые взносы на ОМС составят за 2022 год - 8 766 рублей, за 2023 год - 9 119 рублей.
Главы крестьянских (фермерских) хозяйств, уплачивающие страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование за себя и за каждого члена хозяйства, должны будут уплатить аналогичные суммы по ОПС и ОМС.
Полис ОМС - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
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