https://ria.ru/20220101/vznosy-1766340829.html

В России увеличили взносы по ОМС и ОПС

В России увеличили взносы по ОМС и ОПС - РИА Новости, 01.01.2022

В России увеличили взносы по ОМС и ОПС

Фиксированный взнос по обязательным пенсионному (ОПС) и медицинскому (ОМС) страхованию с 2022 года увеличен для граждан, осуществляющих частную практику,... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T04:04

2022-01-01T04:04

2022-01-01T04:05

общество

россия

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Фиксированный взнос по обязательным пенсионному (ОПС) и медицинскому (ОМС) страхованию с 2022 года увеличен для граждан, осуществляющих частную практику, соответствующие поправки в Налоговый кодекс вступили с 1 января."Речь идет о категории людей, которые осуществляют страховые выплаты на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование в государственные внебюджетные фонды, но не вносят взносы за сотрудников, которых у них нет", - сказал РИА Новости руководитель рабочей группы по развитию ОМС во Всероссийском союзе страховщиков Александр Трошин."Это могут быть индивидуальные предприниматели, адвокаты, арбитражные управляющие, нотариусы и другие категории граждан, осуществляющих частную практику", - объяснил Трошин. Он добавил, что "цель данной законодательной инициативы - повысить поступления в фонды для выполнения социальных обязанностей государства".Согласно поправкам, размер страховых взносов на ОПС с 2022 года вырос на 6,2% относительно 2021 года и на 6,7% в 2023 году относительно 2022 года. Таким образом, граждане, осуществляющие частную практику, в 2022 году должны внести за 2022 год 34 445 рублей, за 2023 год - 36 723 рублей. Страховые взносы на ОМС составят за 2022 год - 8 766 рублей, за 2023 год - 9 119 рублей.Главы крестьянских (фермерских) хозяйств, уплачивающие страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование за себя и за каждого члена хозяйства, должны будут уплатить аналогичные суммы по ОПС и ОМС.

https://ria.ru/20220101/oms-1766339085.html

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