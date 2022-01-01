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Путин подписал указ о награждении врачей за борьбу с COVID-19
Путин подписал указ о награждении врачей за борьбу с COVID-19 - РИА Новости, 01.01.2022
Путин подписал указ о награждении врачей за борьбу с COVID-19
Владимир Путин подписал указ о награждении медработников и врачей за большой вклад в борьбу с пандемией COVID-19 и самоотверженность при исполнении... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T18:43
2022-01-01T18:43
2022-01-01T20:13
распространение коронавируса
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о награждении медработников и врачей за большой вклад в борьбу с пандемией COVID-19 и самоотверженность при исполнении профессионального долга. Документ опубликован на официальном-интернет портале правовой информации.Орденом Пирогова наградили 18 врачей и медицинских работников, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени — девять специалистов, а медалью Луки Крымского — 36.Орден Пирогова учредили 19 июня 2020 года, во время пандемии SARS-CoV-2. Награда носит имя русского хирурга, основоположника военно-полевой хирургии Николая Пирогова. Ордена удостаиваются россияне (в некоторых случаях — иностранцы) за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах с риском для жизни.Медалью Луки Крымского награждают практикующих медиков и младший медперсонал, а также других работников медучреждений за заслуги в области охраны здоровья и большой вклад в организацию оказания медпомощи и укрепление общественного здоровья.По информации Всемирной организации здравоохранения, число больных COVID-19 в мире превысило 281 миллион, умерли 5,4 миллиона.В России за время пандемии выявили 10 519 733 случая коронавируса, 309 707 человек умерло, 9 497 063 выздоровели.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов.
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владимир путин, здоровье - общество, врачи, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
18:43 01.01.2022 (обновлено: 20:13 01.01.2022)
Путин подписал указ о награждении врачей за борьбу с COVID-19
Президент Путин подписал указ о награждении врачей и медработников за борьбу с COVID-19
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Владимир Путин
подписал указ о награждении медработников и врачей за большой вклад в борьбу с пандемией COVID-19
и самоотверженность при исполнении профессионального долга. Документ опубликован на официальном-интернет портале правовой информации.
Орденом Пирогова наградили 18 врачей и медицинских работников, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени — девять специалистов, а медалью Луки Крымского — 36.
Орден Пирогова учредили 19 июня 2020 года, во время пандемии SARS-CoV-2. Награда носит имя русского хирурга, основоположника военно-полевой хирургии Николая Пирогова. Ордена удостаиваются россияне (в некоторых случаях — иностранцы) за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах с риском для жизни.
Медалью Луки Крымского награждают практикующих медиков и младший медперсонал, а также других работников медучреждений за заслуги в области охраны здоровья и большой вклад в организацию оказания медпомощи и укрепление общественного здоровья.
По информации Всемирной организации здравоохранения, число больных COVID-19 в мире превысило 281 миллион, умерли 5,4 миллиона.
В России за время пандемии выявили 10 519 733 случая коронавируса, 309 707 человек умерло, 9 497 063 выздоровели.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко
, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов.