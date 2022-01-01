https://ria.ru/20220101/vklady-1766336179.html

В России начал действовать налог на вклады

В России начал действовать налог на вклады - РИА Новости, 01.01.2022

В России начал действовать налог на вклады

Россияне, имеющие на счетах в банках более 1 миллиона рублей, в 2022 году впервые должны будут заплатить налог с процентного дохода. РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T00:59

2022-01-01T00:59

2022-01-01T00:59

экономика

федеральная налоговая служба (фнс россии)

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Россияне, имеющие на счетах в банках более 1 миллиона рублей, в 2022 году впервые должны будут заплатить налог с процентного дохода.Налог начислят на совокупный процентный доход по вкладам, выплаченный физлицу за 2021 год, за минусом необлагаемой суммы. Она рассчитывается как произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ, установленной на 1 января данного года. В 2021 году необлагаемый доход составлял 42,5 тысячи рублей.Декларировать свои счета гражданам не придется, банки сами передадут в ФНС необходимые данные. Таким образом налоговики получат информацию обо всех вкладах налогоплательщиков, даже если у кого-то из них открыто несколько депозитов в разных банках.Сумму процентов, выплаченных за год каждому налогоплательщику, подсчитает искусственный интеллект. При этом из расчета будут полностью исключены зарплатные счета граждан, по которым ставка не превышает 1% годовых, и счета эскроу, которые используются в крупных сделках - например с недвижимостью.Счет на уплату налога граждане получат к осени - он придет в едином уведомлении с транспортным, земельным налогом и налогом на недвижимое имущество. Оплатить нужно будет не позднее 1 декабря.Нововведение затронет небольшую часть россиян: по данным Агентства по страхованию вкладов, доля вкладчиков-миллионеров составляет всего 2,8%. В законе о бюджете РФ на следующую трехлетку доходы от этого налога в 2022 году ожидаются в объеме 108,3 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210704/vklady-1739798278.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), центральный банк рф (цб рф), россия