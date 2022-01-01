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В России начал действовать налог на вклады
В России начал действовать налог на вклады - РИА Новости, 01.01.2022
В России начал действовать налог на вклады
Россияне, имеющие на счетах в банках более 1 миллиона рублей, в 2022 году впервые должны будут заплатить налог с процентного дохода. РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T00:59
2022-01-01T00:59
экономика
федеральная налоговая служба (фнс россии)
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Россияне, имеющие на счетах в банках более 1 миллиона рублей, в 2022 году впервые должны будут заплатить налог с процентного дохода.Налог начислят на совокупный процентный доход по вкладам, выплаченный физлицу за 2021 год, за минусом необлагаемой суммы. Она рассчитывается как произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ, установленной на 1 января данного года. В 2021 году необлагаемый доход составлял 42,5 тысячи рублей.Декларировать свои счета гражданам не придется, банки сами передадут в ФНС необходимые данные. Таким образом налоговики получат информацию обо всех вкладах налогоплательщиков, даже если у кого-то из них открыто несколько депозитов в разных банках.Сумму процентов, выплаченных за год каждому налогоплательщику, подсчитает искусственный интеллект. При этом из расчета будут полностью исключены зарплатные счета граждан, по которым ставка не превышает 1% годовых, и счета эскроу, которые используются в крупных сделках - например с недвижимостью.Счет на уплату налога граждане получат к осени - он придет в едином уведомлении с транспортным, земельным налогом и налогом на недвижимое имущество. Оплатить нужно будет не позднее 1 декабря.Нововведение затронет небольшую часть россиян: по данным Агентства по страхованию вкладов, доля вкладчиков-миллионеров составляет всего 2,8%. В законе о бюджете РФ на следующую трехлетку доходы от этого налога в 2022 году ожидаются в объеме 108,3 миллиарда рублей.
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экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), центральный банк рф (цб рф), россия
00:59 01.01.2022
 
В России начал действовать налог на вклады

Россияне с более миллиона рублей на счетах в банках должны будут заплатить налог

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСнятие наличных в банкомате
Снятие наличных в банкомате - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Снятие наличных в банкомате
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Россияне, имеющие на счетах в банках более 1 миллиона рублей, в 2022 году впервые должны будут заплатить налог с процентного дохода.
Налог начислят на совокупный процентный доход по вкладам, выплаченный физлицу за 2021 год, за минусом необлагаемой суммы. Она рассчитывается как произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ, установленной на 1 января данного года. В 2021 году необлагаемый доход составлял 42,5 тысячи рублей.
Декларировать свои счета гражданам не придется, банки сами передадут в ФНС необходимые данные. Таким образом налоговики получат информацию обо всех вкладах налогоплательщиков, даже если у кого-то из них открыто несколько депозитов в разных банках.
Сумму процентов, выплаченных за год каждому налогоплательщику, подсчитает искусственный интеллект. При этом из расчета будут полностью исключены зарплатные счета граждан, по которым ставка не превышает 1% годовых, и счета эскроу, которые используются в крупных сделках - например с недвижимостью.
Счет на уплату налога граждане получат к осени - он придет в едином уведомлении с транспортным, земельным налогом и налогом на недвижимое имущество. Оплатить нужно будет не позднее 1 декабря.
Нововведение затронет небольшую часть россиян: по данным Агентства по страхованию вкладов, доля вкладчиков-миллионеров составляет всего 2,8%. В законе о бюджете РФ на следующую трехлетку доходы от этого налога в 2022 году ожидаются в объеме 108,3 миллиарда рублей.
Надпись Вклады в отделении банка - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
4 июля 2021, 11:15
Эксперт рассказала, как изменятся ставки по банковским вкладам
 
ЭкономикаФедеральная налоговая служба (ФНС России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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