В России начал действовать налог на вклады
Россияне с более миллиона рублей на счетах в банках должны будут заплатить налог
Снятие наличных в банкомате
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Россияне, имеющие на счетах в банках более 1 миллиона рублей, в 2022 году впервые должны будут заплатить налог с процентного дохода.
Налог начислят на совокупный процентный доход по вкладам, выплаченный физлицу за 2021 год, за минусом необлагаемой суммы. Она рассчитывается как произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ, установленной на 1 января данного года. В 2021 году необлагаемый доход составлял 42,5 тысячи рублей.
Декларировать свои счета гражданам не придется, банки сами передадут в ФНС необходимые данные. Таким образом налоговики получат информацию обо всех вкладах налогоплательщиков, даже если у кого-то из них открыто несколько депозитов в разных банках.
Сумму процентов, выплаченных за год каждому налогоплательщику, подсчитает искусственный интеллект. При этом из расчета будут полностью исключены зарплатные счета граждан, по которым ставка не превышает 1% годовых, и счета эскроу, которые используются в крупных сделках - например с недвижимостью.
Счет на уплату налога граждане получат к осени - он придет в едином уведомлении с транспортным, земельным налогом и налогом на недвижимое имущество. Оплатить нужно будет не позднее 1 декабря.
Нововведение затронет небольшую часть россиян: по данным Агентства по страхованию вкладов, доля вкладчиков-миллионеров составляет всего 2,8%. В законе о бюджете РФ на следующую трехлетку доходы от этого налога в 2022 году ожидаются в объеме 108,3 миллиарда рублей.
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