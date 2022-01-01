https://ria.ru/20220101/vino-1766338651.html

В России вином можно будет называть только алкогольные напитки из винограда

В России вином можно будет называть только алкогольные напитки из винограда - РИА Новости, 01.01.2022

В России вином можно будет называть только алкогольные напитки из винограда

Вином в РФ с 1 января можно будет называть только алкогольные напитки из винограда, алкогольная продукция, произведенная из фруктов, будет иметь другое... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T01:52

2022-01-01T01:52

2022-01-01T01:52

общество

роскачество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760652851_0:17:3072:1745_1920x0_80_0_0_f9b06bc1d4ee8b288306708f68b9a1dd.jpg

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Вином в РФ с 1 января можно будет называть только алкогольные напитки из винограда, алкогольная продукция, произведенная из фруктов, будет иметь другое название, а понятие "шампанское" можно использовать только для напитка, произведенного в России.В соответствии с законом 468-ФЗ "О виноградарстве и виноделии в РФ", с 1 января 2022 года использование слова "вино", а также производных от него слов и словосочетаний на этикетке допускается только в отношении алкогольной продукции из винограда. Алкогольная продукция, наименование которой применяется с нарушением положений данного закона, является фальсифицированной.Закон "О виноградарстве и виноделии в РФ" вступил в силу в июле 2020 года; через два года в соответствие с ним был приведен и базовый закон - о регулировании производства и оборота алкогольной продукции. В свою очередь производители и импортеры из-за введения новой классификации должны были заново подготовить декларации о соответствии и внести изменения в информацию на этикетках и другую документацию.Согласно законодательным требованиям, на этикетке и в названии алкогольных напитков, полученных из других плодов и ягод, слово "вино" использовать нельзя: например, наименование "фруктовое вино" заменяется на словосочетание "плодовая алкогольная продукция". Кроме того, поправки в закон о госрегулировании оборота алкоголя, вступающие в силу с 1 января 2022 года, разрешают использовать термин "шампанское" в РФ только для отечественной продукции, а импортная будет переименована в "игристое вино".Российские виноделы добросовестно исполнили закон и полностью готовы обеспечить своих потребителей прекрасными игристыми и тихими винами в 2022 году, считает председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев.Ситуация, когда в маркировке дешёвых винных напитков используется слово "вино", создает недобросовестную конкурентную среду на рынке и препятствует исполнению мер господдержки закладки виноградников, производства качественного вина и его продвижения, а также вводит в заблуждение потребителя, уверена директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

https://ria.ru/20211229/vino-1766070362.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, роскачество, россия