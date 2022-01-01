ЕС зафиксировал первое за десять лет снижение экспорта игристых вин
ЕС зафиксировал в 2020 году первое за десять лет снижение экспорта игристых вин
Бутылки с вином. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Экспорт игристых вин странами Евросоюза за его пределы в 2020 году снизился впервые за десять лет, существенный спад наблюдается в объемах продаж шампанского, что связано с пандемией и закрытием ресторанов, свидетельствуют данные статистической службы Евросоюза Eurostat.
"В 2020 году экспорт игристых вин ЕС в страны вне ЕС составил 495 миллионов литров, спад по сравнению с 528 миллионами литров, которые экспортировали в 2019 году. Это было первое снижение показателей экспорта игристых вин за пределы ЕС за десятилетие", - говорится в сообщении на сайте Eurostat.
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Отмечается, что объемы экспорта снизились на 6%. При этом объемы продаж шампанского упали более чем на 20%. Среди трех крупнейших категорий игристого вина (шампанское, кава и просекко) шампанское испытало наибольший спад. Как отмечает статистическая служба, рост торговли замедлила пандемия коронавируса, поскольку многие бары и рестораны оказались закрыты.
Данные за 2021 год пока недоступны.
Новый закон в начале июля 2021 года внес изменения в регулирование производства и оборота винодельческой продукции в России. Поправки стали известны из-за скандала с поставками продукции Moet Hennessy: исходя из формулировок закона, понятие "шампанское" можно использовать лишь в отношении напитков, произведенных в России, а импортные алкогольные напитки определяются как "игристое вино". Позднее комитет вин Шампани (Comité Champagne) в своем заявлении назвал неприемлемым новый российский закон. Сопредседатели комитета вин Шампани Максим Тубар и Жан-Мари Барийер призвали французских производителей приостановить поставки шампанского в Россию. Однако в начале сентября Межпрофессиональный комитет вин Шампани решил с 15 сентября возобновить поставки шампанского в РФ.
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