https://ria.ru/20220101/veber-1766340633.html

Критикующего Россию евродепутата привели в чувство

Немцы привели в чувство критикующего Россию евродепутата - РИА Новости, 01.01.2022

Критикующего Россию евродепутата привели в чувство

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, посвященный высказыванию лидера фракции центристской Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T04:04

2022-01-01T04:04

2022-01-01T04:05

в мире

украина

сша

владимир путин

нато

северный поток — 2

манфред вебер

европарламент

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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, посвященный высказыванию лидера фракции центристской Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера об участии Евросоюза в переговорах по Украине.Как ранее заявил политик в интервью изданиям медиагруппы Funke, ЕС должен активнее участвовать в урегулировании украинского кризиса и дискуссиях о будущей архитектуре безопасности в Европе. "Мы не должны быть просителями, мы должны быть фактором силы", - сказал Вебер. При этом он назвал "во многом неприемлемыми" требования России о гарантиях своей безопасности.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Роль ЕС в конфликте на Украине уже разъяснила госпожа (замгоссекретаря США Виктория. – прим. ред.) Нуланд: "К черту ЕС". Господин Вебер, вероятно, любить пошутить", - написал пользователь Snof."ЕС должен ограничиться тем, чем он является: зоной беспошлинной торговли. У 27 стран разные взгляды на внешнюю политику, и ни у кого нет такого мандата, чтобы пренебречь ими в пользу немецких идей, которые затем преподносятся как "единые"", - указал Schindelaar."ЕС сидит за своим отдельным столиком, и это тоже не изменится", - сыронизировал oldy."Россия и США справедливо не воспринимают этот разделенный и недееспособный детский сад с 27 воспитанниками всерьез", - выразил мнение Romani_ite_domum."Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО! Тот, кто хочет Третьей мировой войны, должен преследовать эту цель - Украина в НАТО. К сожалению, сейчас в нашем правительстве есть люди, которые из-за своего чисто ценностного подхода не видят этой опасности и побуждают Россию и Китай еще больше сблизиться. Да и господин Вебер все-таки давно "провалился" и больше не воспринимается всерьез", - заявил Spitzweg."Европейцы ведь всего лишь получатели приказов американцев, поэтому, пожалуйста, просто ждите их", - добавил другой пользователь.Вебер известен как противник проекта "Северный поток — 2" и сторонник сохранения санкций против России.США и их союзники подозревают Россию в подготовке якобы "вторжения" на Украину и угрожают беспрецедентными санкциями в случае, если будут приведены в исполнение приписываемые ей замыслы. В Кремле в ответ подчеркивают, что Москва никому не угрожает и нападать ни на кого не собирается, а Вооруженные силы перемещает у себя и по своему усмотрению. По мнению российских властей, подобные выпады используются как предлог, чтобы развернуть у границ страны больше натовских сил. Как ранее подчеркивал президент Владимир Путин, дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.На фоне напряженности вокруг Украины Россия и США планируют 10 января провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия-НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.

https://ria.ru/20211230/evrosoyuz-1766162556.html

https://ria.ru/20211231/evropa-1766318375.html

украина

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в мире, украина, сша, владимир путин, нато, северный поток — 2, манфред вебер, европарламент, россия