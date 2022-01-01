Критикующего Россию евродепутата привели в чувство

04:04 01.01.2022 (обновлено: 04:05 01.01.2022)
Немцы привели в чувство критикующего Россию евродепутата
Читатели Spiegel напомнили евродепутату Веберу о взаимоотношениях ЕС и Украины
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, посвященный высказыванию лидера фракции центристской Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера об участии Евросоюза в переговорах по Украине.
Как ранее заявил политик в интервью изданиям медиагруппы Funke, ЕС должен активнее участвовать в урегулировании украинского кризиса и дискуссиях о будущей архитектуре безопасности в Европе. "Мы не должны быть просителями, мы должны быть фактором силы", - сказал Вебер. При этом он назвал "во многом неприемлемыми" требования России о гарантиях своей безопасности.
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Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Роль ЕС в конфликте на Украине уже разъяснила госпожа (замгоссекретаря США Виктория. – прим. ред.) Нуланд: "К черту ЕС". Господин Вебер, вероятно, любить пошутить", - написал пользователь Snof.
"ЕС должен ограничиться тем, чем он является: зоной беспошлинной торговли. У 27 стран разные взгляды на внешнюю политику, и ни у кого нет такого мандата, чтобы пренебречь ими в пользу немецких идей, которые затем преподносятся как "единые"", - указал Schindelaar.
"ЕС сидит за своим отдельным столиком, и это тоже не изменится", - сыронизировал oldy.
"Россия и США справедливо не воспринимают этот разделенный и недееспособный детский сад с 27 воспитанниками всерьез", - выразил мнение Romani_ite_domum.
"Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО! Тот, кто хочет Третьей мировой войны, должен преследовать эту цель - Украина в НАТО. К сожалению, сейчас в нашем правительстве есть люди, которые из-за своего чисто ценностного подхода не видят этой опасности и побуждают Россию и Китай еще больше сблизиться. Да и господин Вебер все-таки давно "провалился" и больше не воспринимается всерьез", - заявил Spitzweg.
"Европейцы ведь всего лишь получатели приказов американцев, поэтому, пожалуйста, просто ждите их", - добавил другой пользователь.
Вебер известен как противник проекта "Северный поток — 2" и сторонник сохранения санкций против России.
США и их союзники подозревают Россию в подготовке якобы "вторжения" на Украину и угрожают беспрецедентными санкциями в случае, если будут приведены в исполнение приписываемые ей замыслы. В Кремле в ответ подчеркивают, что Москва никому не угрожает и нападать ни на кого не собирается, а Вооруженные силы перемещает у себя и по своему усмотрению. По мнению российских властей, подобные выпады используются как предлог, чтобы развернуть у границ страны больше натовских сил. Как ранее подчеркивал президент Владимир Путин, дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
На фоне напряженности вокруг Украины Россия и США планируют 10 января провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия-НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.