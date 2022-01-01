https://ria.ru/20220101/vaktsina-1766352367.html

Японские ученые разрабатывают пожизненную вакцину от COVID-19

Японские ученые разрабатывают пожизненную вакцину от COVID-19 - РИА Новости, 01.01.2022

Японские ученые разрабатывают пожизненную вакцину от COVID-19

Японская фармацевтическая компания Nobelpharma может в 2023 году приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса, которая могла бы дать пожизненный... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T10:20

2022-01-01T10:20

2022-01-01T15:19

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ТОКИО, 1 янв — РИА Новости. Японская фармацевтическая компания Nobelpharma может в 2023 году приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса, которая могла бы дать пожизненный иммунитет к возбудителю COVID-19, пишет издание Japan Times.Над препаратом работает группа ученых из Токийского института медицинских наук под руководством профессора Митинори Кохары. За основу они взяли вакцину против оспы, разработанную еще в XVIII веке в Великобритании и применявшуюся в Японии вплоть до 1976 года. Задумка исследователей в том, чтобы внедрить спайковый белок вируса SARS-CoV-2 в рекомбинантный вирус осповакцины.В экспериментах на мышах они использовали ген высокопатогенного птичьего гриппа. Результаты показали, что по итогам 20 месяцев у вакцинированных особей наблюдался высокий уровень антител, они также смогли выжить после введения вируса. В то же время все непривитые мыши погибли. В статье отмечается, что 20 месяцев — это приблизительная средняя продолжительность жизни грызунов."Характеристики этой вакцины показали, что она может способствовать выработке антител и давать пожизненный иммунитет. Одна доза сохраняет эффект на протяжении более 20 месяцев, ни одна другая вакцина не имеет схожего эффекта", — заявил Кохара в интервью газете.Кроме этого, прототип вакцины от коронавируса, испытанный на макаках-крабоедах, защитил приматов от развития пневмонии, а концентрация вируса в их легких была ниже показателя, который выявляется даже спустя семь дней после заражения.Теперь ориентировочно в 2023 году компания Nobelpharma Co намерена провести первую и вторую фазы клинических испытаний разработки при участии от 150 до 200 волонтеров, в том числе переболевших и полностью вакцинированных другими препаратами. Для третьей потребуются дополнительные инвестиции.По словам профессора Кохары, помимо длительного иммунного ответа, другое большое преимущество новой вакцины — ее можно долго хранить в сухом виде при комнатной температуре.

https://ria.ru/20211230/omikron-1766137838.html

https://ria.ru/20211229/pandemiya-1765905545.html

https://ria.ru/20211230/koronavirus-1766208918.html

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в мире, наука, япония, коронавирус covid-19