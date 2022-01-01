https://ria.ru/20220101/ukraina-1766349811.html

Путина признали истинным президентом Украины

В Киеве назвали истинного президента Украины - РИА Новости, 01.01.2022

Путина признали истинным президентом Украины

Украинцы и русские так и не стали разными народами, несмотря на многочисленные заявления киевских политиков, что может привести к исчезновению страны. Об этом в РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T09:39

2022-01-01T09:39

2022-01-01T14:53

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киев

сумская область

владимир путин

владимир зеленский

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Украинцы и русские так и не стали разными народами, несмотря на многочисленные заявления киевских политиков, что может привести к исчезновению страны. Об этом в эфире телеканала NTA заявил журналист Виталий Портников.По его словам, такое развитие событий возможно из-за неспособности украинцев, в отличие от россиян, ставить интересы государства выше личных. В итоге Киев лишится если не всей территории, то весомой ее части, в частности, Харьковской или Сумской области. Журналист отметил, что одним из показателей единения двух народов остается их отношение к кинематографу, например, к сериалу "Сваты", который и русские, и украинцы смотрят "в единой гармонии"."Пока украинцы с русскими плачут над одним и тем же сериалом, президентом Украины, безусловно, является Владимир Путин, а не Владимир Зеленский. По крайней мере, для огромного количества украинцев", — подытожил Портников.В прошлом году украинские пользователи Сети пришли в ярость после выхода первой серии комедийного сериала "Сваты" на государственном языке. Многие выразили мнение, что такой поспешный ход только испортил качество контента. После шквала критики группа "1+1 media" решила не дублировать фильмы и сериалы на украинский, а переходить на него постепенно.

https://ria.ru/20211231/medvedchuk-1766331301.html

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в мире, украина, киев, сумская область, владимир путин, владимир зеленский