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Путина признали истинным президентом Украины
В Киеве назвали истинного президента Украины - РИА Новости, 01.01.2022
Путина признали истинным президентом Украины
Украинцы и русские так и не стали разными народами, несмотря на многочисленные заявления киевских политиков, что может привести к исчезновению страны. Об этом в РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T09:39
2022-01-01T09:39
2022-01-01T14:53
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Украинцы и русские так и не стали разными народами, несмотря на многочисленные заявления киевских политиков, что может привести к исчезновению страны. Об этом в эфире телеканала NTA заявил журналист Виталий Портников.По его словам, такое развитие событий возможно из-за неспособности украинцев, в отличие от россиян, ставить интересы государства выше личных. В итоге Киев лишится если не всей территории, то весомой ее части, в частности, Харьковской или Сумской области. Журналист отметил, что одним из показателей единения двух народов остается их отношение к кинематографу, например, к сериалу "Сваты", который и русские, и украинцы смотрят "в единой гармонии"."Пока украинцы с русскими плачут над одним и тем же сериалом, президентом Украины, безусловно, является Владимир Путин, а не Владимир Зеленский. По крайней мере, для огромного количества украинцев", — подытожил Портников.В прошлом году украинские пользователи Сети пришли в ярость после выхода первой серии комедийного сериала "Сваты" на государственном языке. Многие выразили мнение, что такой поспешный ход только испортил качество контента. После шквала критики группа "1+1 media" решила не дублировать фильмы и сериалы на украинский, а переходить на него постепенно.
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в мире, украина, киев, сумская область, владимир путин, владимир зеленский
09:39 01.01.2022 (обновлено: 14:53 01.01.2022)
В Киеве назвали истинного президента Украины
Журналист Портников: огромное число украинцев считают Путина президентом