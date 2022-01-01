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Байден пригрозил Путину "высокой ценой" в случае "агрессии" против Украины
Байден пригрозил Путину "высокой ценой" в случае "агрессии" против Украины - РИА Новости, 01.01.2022
Байден пригрозил Путину "высокой ценой" в случае "агрессии" против Украины
Президент США Джо Байден заявил во время общения с журналистами, что в ходе прошедшего накануне телефонного разговора дал понять российскому коллеге Владимиру... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T01:17
2022-01-01T04:43
в мире
украина
сша
владимир путин
джо байден
нато
юрий ушаков
россия
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил во время общения с журналистами, что в ходе прошедшего накануне телефонного разговора дал понять российскому коллеге Владимиру Путину о недопустимости "вторжения" на Украину, передает Reuters."Я ясно дал понять президенту Путину, что, если он предпримет какие-то дальнейшие шаги, пойдет на Украину, с нашей стороны будут серьезные санкции, мы с союзниками по НАТО увеличим свое присутствие в Европе, и это будет высокая цена", - сказал американский лидер.По его словам, в ходе предстоящих переговоров обе стороны будут обсуждать взаимные обеспокоенности. При этом, отвечая на вопрос, "могут ли для России последовать санкции, если (ее. – прим. ред.) войска останутся на границе", Байден заявил, что не намерен обсуждать детали переговоров публично.Как отмечал помощник президента России Юрий Ушаков, Вашингтон в ходе телефонного разговора продемонстрировал желание понять логику российской стороны, изложенной в документах о гарантиях безопасности, которые Москва передала США и его союзникам. При этом Путин подчеркнул, что необходим результат переговоров — "в виде обеспечения гарантированной безопасности России". Байден четко заявил, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения, но пригрозил санкциями. В свою очередь, Путин предупредил, что в таком случае может последовать разрыв отношений. Лидеры договорились продолжить диалог после Нового года.В последнее время Запад чаще заговорил о планах России "вторгнуться" на Украину, обвиняя страну в стягивании войск к границе с соседним государством. В Кремле в ответ подчеркивают, что Москва никому не угрожает и нападать ни на кого не собирается, а Вооруженные силы перемещает у себя и по своему усмотрению. По мнению российских властей, подобные выпады используются как предлог, чтобы развернуть у границ страны больше натовских сил. Как ранее подчеркивал Путин, дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
https://ria.ru/20211231/peregovory-1766253756.html
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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, нато, юрий ушаков, россия
01:17 01.01.2022 (обновлено: 04:43 01.01.2022)
 
Байден пригрозил Путину "высокой ценой" в случае "агрессии" против Украины

Президент США Байден заявил, что пригрозил Путину "высокой ценой" "вторжения" на Украину

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил во время общения с журналистами, что в ходе прошедшего накануне телефонного разговора дал понять российскому коллеге Владимиру Путину о недопустимости "вторжения" на Украину, передает Reuters.
"Я ясно дал понять президенту Путину, что, если он предпримет какие-то дальнейшие шаги, пойдет на Украину, с нашей стороны будут серьезные санкции, мы с союзниками по НАТО увеличим свое присутствие в Европе, и это будет высокая цена", - сказал американский лидер.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
Вчера, 01:40
"Важное действо": в Кремле раскрыли содержание разговора Путина с Байденом
По его словам, в ходе предстоящих переговоров обе стороны будут обсуждать взаимные обеспокоенности. При этом, отвечая на вопрос, "могут ли для России последовать санкции, если (ее. – прим. ред.) войска останутся на границе", Байден заявил, что не намерен обсуждать детали переговоров публично.
Как отмечал помощник президента России Юрий Ушаков, Вашингтон в ходе телефонного разговора продемонстрировал желание понять логику российской стороны, изложенной в документах о гарантиях безопасности, которые Москва передала США и его союзникам. При этом Путин подчеркнул, что необходим результат переговоров — "в виде обеспечения гарантированной безопасности России". Байден четко заявил, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения, но пригрозил санкциями. В свою очередь, Путин предупредил, что в таком случае может последовать разрыв отношений. Лидеры договорились продолжить диалог после Нового года.
В последнее время Запад чаще заговорил о планах России "вторгнуться" на Украину, обвиняя страну в стягивании войск к границе с соседним государством. В Кремле в ответ подчеркивают, что Москва никому не угрожает и нападать ни на кого не собирается, а Вооруженные силы перемещает у себя и по своему усмотрению. По мнению российских властей, подобные выпады используются как предлог, чтобы развернуть у границ страны больше натовских сил. Как ранее подчеркивал Путин, дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
Вчера, 22:08
Байден запланировал телефонный разговор с Зеленским на 2 января
 
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