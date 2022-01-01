https://ria.ru/20220101/ukraina-1766337436.html

Байден пригрозил Путину "высокой ценой" в случае "агрессии" против Украины

Байден пригрозил Путину "высокой ценой" в случае "агрессии" против Украины - РИА Новости, 01.01.2022

Байден пригрозил Путину "высокой ценой" в случае "агрессии" против Украины

Президент США Джо Байден заявил во время общения с журналистами, что в ходе прошедшего накануне телефонного разговора дал понять российскому коллеге Владимиру... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T01:17

2022-01-01T01:17

2022-01-01T04:43

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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил во время общения с журналистами, что в ходе прошедшего накануне телефонного разговора дал понять российскому коллеге Владимиру Путину о недопустимости "вторжения" на Украину, передает Reuters."Я ясно дал понять президенту Путину, что, если он предпримет какие-то дальнейшие шаги, пойдет на Украину, с нашей стороны будут серьезные санкции, мы с союзниками по НАТО увеличим свое присутствие в Европе, и это будет высокая цена", - сказал американский лидер.По его словам, в ходе предстоящих переговоров обе стороны будут обсуждать взаимные обеспокоенности. При этом, отвечая на вопрос, "могут ли для России последовать санкции, если (ее. – прим. ред.) войска останутся на границе", Байден заявил, что не намерен обсуждать детали переговоров публично.Как отмечал помощник президента России Юрий Ушаков, Вашингтон в ходе телефонного разговора продемонстрировал желание понять логику российской стороны, изложенной в документах о гарантиях безопасности, которые Москва передала США и его союзникам. При этом Путин подчеркнул, что необходим результат переговоров — "в виде обеспечения гарантированной безопасности России". Байден четко заявил, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения, но пригрозил санкциями. В свою очередь, Путин предупредил, что в таком случае может последовать разрыв отношений. Лидеры договорились продолжить диалог после Нового года.В последнее время Запад чаще заговорил о планах России "вторгнуться" на Украину, обвиняя страну в стягивании войск к границе с соседним государством. В Кремле в ответ подчеркивают, что Москва никому не угрожает и нападать ни на кого не собирается, а Вооруженные силы перемещает у себя и по своему усмотрению. По мнению российских властей, подобные выпады используются как предлог, чтобы развернуть у границ страны больше натовских сил. Как ранее подчеркивал Путин, дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.

https://ria.ru/20211231/peregovory-1766253756.html

https://ria.ru/20211231/razgovor-1766331697.html

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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, нато, юрий ушаков, россия