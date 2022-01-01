01:21 01.01.2022 (обновлено: 05:15 01.01.2022)
Зеленский назвал свою главную цель
Президент Украины Зеленский заявил, что главной целью является окончание войны в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский
КИЕВ, 1 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал своей главной целью завершение войны в Донбассе, об этом шла речь в его новогоднем поздравлении.
"К сожалению, мы пока не окончили войну на востоке нашего государства. И это моя главная цель. Именно поэтому я говорю "пока". Потому что следующий год точно будет лучше!" - заявил Зеленский в своем новогоднем поздравлении, опубликованном в его Telegram.
Президент Украины добавил, что линия разграничения в Донбассе исчезнет с карты тогда, когда она исчезнет в головах украинских граждан. "Как только мы уберем линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте", - добавил Зеленский.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Москва неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее это и смешно, и опасно.