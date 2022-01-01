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Зеленский назвал свою главную цель
Зеленский назвал свою главную цель - РИА Новости, 01.01.2022
Зеленский назвал свою главную цель
Президент Украины Владимир Зеленский назвал своей главной целью завершение войны в Донбассе, об этом шла речь в его новогоднем поздравлении. РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T01:21
2022-01-01T05:15
в мире
украина
владимир зеленский
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КИЕВ, 1 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал своей главной целью завершение войны в Донбассе, об этом шла речь в его новогоднем поздравлении.Президент Украины добавил, что линия разграничения в Донбассе исчезнет с карты тогда, когда она исчезнет в головах украинских граждан. "Как только мы уберем линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте", - добавил Зеленский.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Москва неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее  это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20211231/peregovory-1766331950.html
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в мире, украина, владимир зеленский
01:21 01.01.2022 (обновлено: 05:15 01.01.2022)
 
Зеленский назвал свою главную цель

Президент Украины Зеленский заявил, что главной целью является окончание войны в Донбассе

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
КИЕВ, 1 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал своей главной целью завершение войны в Донбассе, об этом шла речь в его новогоднем поздравлении.
"К сожалению, мы пока не окончили войну на востоке нашего государства. И это моя главная цель. Именно поэтому я говорю "пока". Потому что следующий год точно будет лучше!" - заявил Зеленский в своем новогоднем поздравлении, опубликованном в его Telegram.
Президент Украины добавил, что линия разграничения в Донбассе исчезнет с карты тогда, когда она исчезнет в головах украинских граждан. "Как только мы уберем линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте", - добавил Зеленский.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
Вчера, 22:16
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Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Москва неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее  это и смешно, и опасно.
Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
Вчера, 21:55
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В миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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