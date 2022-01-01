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В Москве для многодетных семей изменились правила проезда в транспорте
В Москве для многодетных семей изменились правила проезда в транспорте - РИА Новости, 01.01.2022
В Москве для многодетных семей изменились правила проезда в транспорте
Бесплатный проезд в городском транспорте Москвы стал доступен для обоих родителей в многодетной семье, а также для всех детей до 18 лет, независимо от того,... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T00:44
2022-01-01T00:44
2022-01-01T05:17
общество
москва
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Бесплатный проезд в городском транспорте Москвы стал доступен для обоих родителей в многодетной семье, а также для всех детей до 18 лет, независимо от того, учатся они или нет.Ранее Московская городская дума приняла закон "О внесении изменений в статью 29 закона города Москвы от 23 ноября 2005 года № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве".Согласно закону, с 1 января 2022 года в столице в многодетных семьях бесплатным проездом на любом виде городского общественного транспорта смогут пользоваться все дети до 18 лет, независимо от того, учатся они или нет. Раньше норма действовала до 16 лет, а далее – только для учащихся общеобразовательных учреждений.Помимо этого, закон распространяет право бесплатного проезда в транспорте и на обоих многодетных родителей, а ранее претендовать на бесплатный проезд мог только один из них.
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общество, москва
00:44 01.01.2022 (обновлено: 05:17 01.01.2022)
В Москве для многодетных семей изменились правила проезда в транспорте
Бесплатный проезд в транспорте Москвы стал доступен для обоих родителей многодетной семьи