https://ria.ru/20220101/transport-1766335716.html

В Москве для многодетных семей изменились правила проезда в транспорте

В Москве для многодетных семей изменились правила проезда в транспорте - РИА Новости, 01.01.2022

В Москве для многодетных семей изменились правила проезда в транспорте

Бесплатный проезд в городском транспорте Москвы стал доступен для обоих родителей в многодетной семье, а также для всех детей до 18 лет, независимо от того,... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T00:44

2022-01-01T00:44

2022-01-01T05:17

общество

москва

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Бесплатный проезд в городском транспорте Москвы стал доступен для обоих родителей в многодетной семье, а также для всех детей до 18 лет, независимо от того, учатся они или нет.Ранее Московская городская дума приняла закон "О внесении изменений в статью 29 закона города Москвы от 23 ноября 2005 года № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве".Согласно закону, с 1 января 2022 года в столице в многодетных семьях бесплатным проездом на любом виде городского общественного транспорта смогут пользоваться все дети до 18 лет, независимо от того, учатся они или нет. Раньше норма действовала до 16 лет, а далее – только для учащихся общеобразовательных учреждений.Помимо этого, закон распространяет право бесплатного проезда в транспорте и на обоих многодетных родителей, а ранее претендовать на бесплатный проезд мог только один из них.

https://ria.ru/20220101/posobiya-1766335283.html

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общество, москва