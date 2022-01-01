https://ria.ru/20220101/stoyanki-1766369345.html

Москвичам рассказали, как вернуть эвакуированный автомобиль в праздники

Москвичам рассказали, как вернуть эвакуированный автомобиль в праздники - РИА Новости, 01.01.2022

Москвичам рассказали, как вернуть эвакуированный автомобиль в праздники

Получить разрешение на возврат эвакуированных автомобилей в праздники можно на четырех стоянках в Москве, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T14:46

2022-01-01T14:46

2022-01-01T14:47

общество

москва

мади

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Получить разрешение на возврат эвакуированных автомобилей в праздники можно на четырех стоянках в Москве, сообщается на сайте мэра столицы.Отмечается, что разрешение на выдачу автомобиля требуется для возврата машины со спецстоянки. Его выдают ГИБДД или Московская административная дорожная инспекция (МАДИ)."Получить разрешение на возврат эвакуированного автомобиля в новогодние праздники можно будет на четырех спецстоянках. Они будут работать круглосуточно. Стоянки "Московский транспорт" расположены по адресам: проезд Энтузиастов, владение 3; проезд Одоевского, владение 3; улица Дубовая Роща, владение 7а; Вагоноремонтная улица, владение 4а", - говорится в сообщении.Добавляется, что сервисные центры "Московский транспорт", где также выдают разрешения МАДИ, будут закрыты только 31 декабря, 1 и 7 января. В остальные дни они работают с 8.00 до 20.00.Как сообщается на сайте, узнать, куда направили автомобиль и как его забрать, можно в приложении "Парковки Москвы", на сайтах parking.mos.ru и transport.mos.ru, а также в контакт-центре "Московский транспорт" по телефонам: 3210 или +7 495 539-54-54.

https://ria.ru/20211214/podorozhanie-1763732877.html

https://ria.ru/20211231/shtraf-1766296959.html

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общество, москва, мади