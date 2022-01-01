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Москвичам рассказали, как вернуть эвакуированный автомобиль в праздники
Москвичам рассказали, как вернуть эвакуированный автомобиль в праздники - РИА Новости, 01.01.2022
Москвичам рассказали, как вернуть эвакуированный автомобиль в праздники
Получить разрешение на возврат эвакуированных автомобилей в праздники можно на четырех стоянках в Москве, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T14:46
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общество
москва
мади
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Получить разрешение на возврат эвакуированных автомобилей в праздники можно на четырех стоянках в Москве, сообщается на сайте мэра столицы.Отмечается, что разрешение на выдачу автомобиля требуется для возврата машины со спецстоянки. Его выдают ГИБДД или Московская административная дорожная инспекция (МАДИ)."Получить разрешение на возврат эвакуированного автомобиля в новогодние праздники можно будет на четырех спецстоянках. Они будут работать круглосуточно. Стоянки "Московский транспорт" расположены по адресам: проезд Энтузиастов, владение 3; проезд Одоевского, владение 3; улица Дубовая Роща, владение 7а; Вагоноремонтная улица, владение 4а", - говорится в сообщении.Добавляется, что сервисные центры "Московский транспорт", где также выдают разрешения МАДИ, будут закрыты только 31 декабря, 1 и 7 января. В остальные дни они работают с 8.00 до 20.00.Как сообщается на сайте, узнать, куда направили автомобиль и как его забрать, можно в приложении "Парковки Москвы", на сайтах parking.mos.ru и transport.mos.ru, а также в контакт-центре "Московский транспорт" по телефонам: 3210 или +7 495 539-54-54.
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общество, москва, мади
14:46 01.01.2022 (обновлено: 14:47 01.01.2022)
 
Москвичам рассказали, как вернуть эвакуированный автомобиль в праздники

Разрешение на возврат эвакуированной машины в праздники можно взять на 4 стоянках в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭвакуатор привез автомобиль нарушителя правил парковки на спецстоянку
Эвакуатор привез автомобиль нарушителя правил парковки на спецстоянку - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Эвакуатор привез автомобиль нарушителя правил парковки на спецстоянку
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Получить разрешение на возврат эвакуированных автомобилей в праздники можно на четырех стоянках в Москве, сообщается на сайте мэра столицы.
Отмечается, что разрешение на выдачу автомобиля требуется для возврата машины со спецстоянки. Его выдают ГИБДД или Московская административная дорожная инспекция (МАДИ).
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"Получить разрешение на возврат эвакуированного автомобиля в новогодние праздники можно будет на четырех спецстоянках. Они будут работать круглосуточно. Стоянки "Московский транспорт" расположены по адресам: проезд Энтузиастов, владение 3; проезд Одоевского, владение 3; улица Дубовая Роща, владение 7а; Вагоноремонтная улица, владение 4а", - говорится в сообщении.
Добавляется, что сервисные центры "Московский транспорт", где также выдают разрешения МАДИ, будут закрыты только 31 декабря, 1 и 7 января. В остальные дни они работают с 8.00 до 20.00.
Как сообщается на сайте, узнать, куда направили автомобиль и как его забрать, можно в приложении "Парковки Москвы", на сайтах parking.mos.ru и transport.mos.ru, а также в контакт-центре "Московский транспорт" по телефонам: 3210 или +7 495 539-54-54.
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