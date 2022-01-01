https://ria.ru/20220101/stoyanki-1766369345.html
Москвичам рассказали, как вернуть эвакуированный автомобиль в праздники
Москвичам рассказали, как вернуть эвакуированный автомобиль в праздники - РИА Новости, 01.01.2022
Москвичам рассказали, как вернуть эвакуированный автомобиль в праздники
Получить разрешение на возврат эвакуированных автомобилей в праздники можно на четырех стоянках в Москве, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T14:46
2022-01-01T14:46
2022-01-01T14:47
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москва
мади
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Получить разрешение на возврат эвакуированных автомобилей в праздники можно на четырех стоянках в Москве, сообщается на сайте мэра столицы.Отмечается, что разрешение на выдачу автомобиля требуется для возврата машины со спецстоянки. Его выдают ГИБДД или Московская административная дорожная инспекция (МАДИ)."Получить разрешение на возврат эвакуированного автомобиля в новогодние праздники можно будет на четырех спецстоянках. Они будут работать круглосуточно. Стоянки "Московский транспорт" расположены по адресам: проезд Энтузиастов, владение 3; проезд Одоевского, владение 3; улица Дубовая Роща, владение 7а; Вагоноремонтная улица, владение 4а", - говорится в сообщении.Добавляется, что сервисные центры "Московский транспорт", где также выдают разрешения МАДИ, будут закрыты только 31 декабря, 1 и 7 января. В остальные дни они работают с 8.00 до 20.00.Как сообщается на сайте, узнать, куда направили автомобиль и как его забрать, можно в приложении "Парковки Москвы", на сайтах parking.mos.ru и transport.mos.ru, а также в контакт-центре "Московский транспорт" по телефонам: 3210 или +7 495 539-54-54.
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общество, москва, мади
14:46 01.01.2022 (обновлено: 14:47 01.01.2022)
Москвичам рассказали, как вернуть эвакуированный автомобиль в праздники
Разрешение на возврат эвакуированной машины в праздники можно взять на 4 стоянках в Москве
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости.
Получить разрешение на возврат эвакуированных автомобилей в праздники можно на четырех стоянках в Москве
, сообщается на сайте
мэра столицы.
Отмечается, что разрешение на выдачу автомобиля требуется для возврата машины со спецстоянки. Его выдают ГИБДД или Московская административная дорожная инспекция (МАДИ).
"Получить разрешение на возврат эвакуированного автомобиля в новогодние праздники можно будет на четырех спецстоянках. Они будут работать круглосуточно. Стоянки "Московский транспорт" расположены по адресам: проезд Энтузиастов, владение 3; проезд Одоевского, владение 3; улица Дубовая Роща, владение 7а; Вагоноремонтная улица, владение 4а", - говорится в сообщении.
Добавляется, что сервисные центры "Московский транспорт", где также выдают разрешения МАДИ
, будут закрыты только 31 декабря, 1 и 7 января. В остальные дни они работают с 8.00 до 20.00.
Как сообщается на сайте, узнать, куда направили автомобиль и как его забрать, можно в приложении "Парковки Москвы", на сайтах parking.mos.ru и transport.mos.ru, а также в контакт-центре "Московский транспорт" по телефонам: 3210 или +7 495 539-54-54.