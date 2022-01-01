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Новый миропорядок: доверие к США подорвано
В Германии признали невозможность полагаться на США - РИА Новости, 01.01.2022
Новый миропорядок: доверие к США подорвано
За прошедший год доверие к Америке в мире было подорвано и теперь Европа должна проявлять себя в кризисных ситуациях, уверен обозреватель немецкой газеты... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T16:16
2022-01-01T22:15
в мире
сша
европа
китай
евросоюз
нато
россия
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. За прошедший год доверие к Америке в мире было подорвано и теперь Европа должна проявлять себя в кризисных ситуациях, уверен обозреватель немецкой газеты Frankfurter Algemeine Zeitung Клаус-Дитер Франкенберг.Журналист напомнил о двух ключевых для Штатов событиях в 2021 году: штурме Капитолия сторонниками проигравшего президентские выборы Дональда Трампа и выводе войск стран НАТО из Афганистана. Первое вызвало в мире сомнения в способности Белого дома остановить внутриполитическую поляризацию, второе — подорвало авторитет США на внешнеполитической арене, считает Франкенберг."Многие американцы хотят, чтобы их правительство решало проблемы на местах, а не в отдаленных частях света", — написал он.По мнению эксперта, такой запрос поступает и от избирателей-республиканцев, и от демократов. Он добавил, что в мире никуда не делись сомнения в надежности США, даже несмотря на приход к власти Джо Байдена и его заверения в верности союзникам. Особенно уязвимы те, чья безопасность зависит от Америки."Общая геополитическая и политическая ситуация в области безопасности такова, что Америка, которая полностью занята собой и посылает &lt;…&gt; этот сигнал ("Америка — превыше всего". — Прим. ред.), — последнее, что нужно Западу", — резюмировал Франкенберг.Обозреватель указал на все растущее соперничество между США, Россией и Китаем и обвинил последние две страны в воинственности.Европа не хочет противостояния с Россией, как и не желает быть раздавленной в столкновении Штатов с Китаем, однако ее слабость в неспособности действовать самостоятельно, уверен автор. По его мнению, Европе следует объединиться вокруг Германии и не обращаться за помощью к Америке при первой угрозе.
https://ria.ru/20211231/evropa-1766318375.html
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сша
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в мире, сша, европа, китай, евросоюз, нато, россия
16:16 01.01.2022 (обновлено: 22:15 01.01.2022)
 
В Германии признали невозможность полагаться на США

Обозреватель FAZ Франкенберг: Европе пора перестать рассчитывать на США

© AP Photo / Michael ProbstФлаг США перед Генеральным консульством США во Франкфурте
Флаг США перед Генеральным консульством США во Франкфурте - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© AP Photo / Michael Probst
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. За прошедший год доверие к Америке в мире было подорвано и теперь Европа должна проявлять себя в кризисных ситуациях, уверен обозреватель немецкой газеты Frankfurter Algemeine Zeitung Клаус-Дитер Франкенберг.
Журналист напомнил о двух ключевых для Штатов событиях в 2021 году: штурме Капитолия сторонниками проигравшего президентские выборы Дональда Трампа и выводе войск стран НАТО из Афганистана. Первое вызвало в мире сомнения в способности Белого дома остановить внутриполитическую поляризацию, второе — подорвало авторитет США на внешнеполитической арене, считает Франкенберг.
"Многие американцы хотят, чтобы их правительство решало проблемы на местах, а не в отдаленных частях света", — написал он.
По мнению эксперта, такой запрос поступает и от избирателей-республиканцев, и от демократов. Он добавил, что в мире никуда не делись сомнения в надежности США, даже несмотря на приход к власти Джо Байдена и его заверения в верности союзникам. Особенно уязвимы те, чья безопасность зависит от Америки.
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"Общая геополитическая и политическая ситуация в области безопасности такова, что Америка, которая полностью занята собой и посылает <…> этот сигнал ("Америка — превыше всего". — Прим. ред.), — последнее, что нужно Западу", — резюмировал Франкенберг.
Обозреватель указал на все растущее соперничество между США, Россией и Китаем и обвинил последние две страны в воинственности.
Европа не хочет противостояния с Россией, как и не желает быть раздавленной в столкновении Штатов с Китаем, однако ее слабость в неспособности действовать самостоятельно, уверен автор. По его мнению, Европе следует объединиться вокруг Германии и не обращаться за помощью к Америке при первой угрозе.
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