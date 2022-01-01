https://ria.ru/20220101/ssha-1766375455.html

Новый миропорядок: доверие к США подорвано

В Германии признали невозможность полагаться на США - РИА Новости, 01.01.2022

Новый миропорядок: доверие к США подорвано

За прошедший год доверие к Америке в мире было подорвано и теперь Европа должна проявлять себя в кризисных ситуациях, уверен обозреватель немецкой газеты... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T16:16

2022-01-01T16:16

2022-01-01T22:15

в мире

сша

европа

китай

евросоюз

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148988/43/1489884303_0:215:2000:1340_1920x0_80_0_0_f930348117801c36ee6a3efbda5e8c36.jpg

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. За прошедший год доверие к Америке в мире было подорвано и теперь Европа должна проявлять себя в кризисных ситуациях, уверен обозреватель немецкой газеты Frankfurter Algemeine Zeitung Клаус-Дитер Франкенберг.Журналист напомнил о двух ключевых для Штатов событиях в 2021 году: штурме Капитолия сторонниками проигравшего президентские выборы Дональда Трампа и выводе войск стран НАТО из Афганистана. Первое вызвало в мире сомнения в способности Белого дома остановить внутриполитическую поляризацию, второе — подорвало авторитет США на внешнеполитической арене, считает Франкенберг."Многие американцы хотят, чтобы их правительство решало проблемы на местах, а не в отдаленных частях света", — написал он.По мнению эксперта, такой запрос поступает и от избирателей-республиканцев, и от демократов. Он добавил, что в мире никуда не делись сомнения в надежности США, даже несмотря на приход к власти Джо Байдена и его заверения в верности союзникам. Особенно уязвимы те, чья безопасность зависит от Америки."Общая геополитическая и политическая ситуация в области безопасности такова, что Америка, которая полностью занята собой и посылает <…> этот сигнал ("Америка — превыше всего". — Прим. ред.), — последнее, что нужно Западу", — резюмировал Франкенберг.Обозреватель указал на все растущее соперничество между США, Россией и Китаем и обвинил последние две страны в воинственности.Европа не хочет противостояния с Россией, как и не желает быть раздавленной в столкновении Штатов с Китаем, однако ее слабость в неспособности действовать самостоятельно, уверен автор. По его мнению, Европе следует объединиться вокруг Германии и не обращаться за помощью к Америке при первой угрозе.

https://ria.ru/20211231/evropa-1766318375.html

https://ria.ru/20211231/bezopasnost-1762546547.html

сша

европа

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, европа, китай, евросоюз, нато, россия