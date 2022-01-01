https://ria.ru/20220101/sovbez-1766381673.html
Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза Александра Абелина
Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза Александра Абелина - РИА Новости, 01.01.2022
Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза Александра Абелина
Президент России Владимир Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза РФ Александра Абелина, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T18:05
2022-01-01T18:05
2022-01-01T18:05
политика
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза РФ Александра Абелина, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить Абелина Александра Павловича от должности помощника секретаря Совета безопасности Российской Федерации", - написано в документе.
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политика, владимир путин, совет безопасности рф, россия
Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза Александра Абелина
Президент Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза Александра Абелина