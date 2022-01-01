https://ria.ru/20220101/sochi-1766371576.html

В Сочи объявили штормовое предупреждение

В Сочи объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 01.01.2022

В Сочи объявили штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют сильный снег в горах Сочи, из-за этого объявлено штормовое предупреждение, оно продлится до 2 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T15:27

2022-01-01T15:27

2022-01-01T15:27

краснодарский край

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765121814_0:297:3113:2048_1920x0_80_0_0_a88d97663f93838019b3011251dd080a.jpg

СОЧИ, 1 янв – РИА Новости. Синоптики прогнозируют сильный снег в горах Сочи, из-за этого объявлено штормовое предупреждение, оно продлится до 2 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю."По данным Краснодарского ЦГМС – филиал ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС": в период с 1 по 2 января 2022 года в горной зоне Сочи ожидается очень сильный снег", - говорится в сообщении.Спасатели также предупреждают о налипании мокрого снега и просят горожан обращать внимание на целостность воздушных линий электропроводов.

https://ria.ru/20220101/sochi-1766363556.html

краснодарский край

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)