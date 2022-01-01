https://ria.ru/20220101/sochi-1766371576.html
В Сочи объявили штормовое предупреждение
В Сочи объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 01.01.2022
В Сочи объявили штормовое предупреждение
Синоптики прогнозируют сильный снег в горах Сочи, из-за этого объявлено штормовое предупреждение, оно продлится до 2 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T15:27
2022-01-01T15:27
2022-01-01T15:27
краснодарский край
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 1 янв – РИА Новости. Синоптики прогнозируют сильный снег в горах Сочи, из-за этого объявлено штормовое предупреждение, оно продлится до 2 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю."По данным Краснодарского ЦГМС – филиал ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС": в период с 1 по 2 января 2022 года в горной зоне Сочи ожидается очень сильный снег", - говорится в сообщении.Спасатели также предупреждают о налипании мокрого снега и просят горожан обращать внимание на целостность воздушных линий электропроводов.
https://ria.ru/20220101/sochi-1766363556.html
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краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сочи объявили штормовое предупреждение
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильного снега в горах