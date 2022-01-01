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В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за лавинной опасности

В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за лавинной опасности - РИА Новости, 01.01.2022

В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за лавинной опасности

Сход снежных лавин прогнозируют синоптики в горах Сочи, в связи с этим объявлено экстренное предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T12:32

2022-01-01T12:32

2022-01-01T12:42

общество

краснодарский край

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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СОЧИ, 1 янв – РИА Новости. Сход снежных лавин прогнозируют синоптики в горах Сочи, в связи с этим объявлено экстренное предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю."С 1.01 - 3.01.2022 года в горах города Сочи выше 1500 метров лавиноопасно", - говорится в сообщении.Спасатели не рекомендуют горожанам и туристам выходить на прогулки в горы во время снегопада и непогоды.

https://ria.ru/20211222/lavina-1764895322.html

краснодарский край

сочи

россия

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общество, краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия