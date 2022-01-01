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Хорошие новости
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Спасатели в Москве освободили застрявшую в калитке собаку
Спасатели в Москве освободили застрявшую в калитке собаку - РИА Новости, 01.01.2022
Спасатели в Москве освободили застрявшую в калитке собаку
Спасатели вызволили питомца, от испуга застрявшего мордой между прутьями калитки на собачей площадке в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T15:47
2022-01-01T16:37
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Спасатели вызволили питомца, от испуга застрявшего мордой между прутьями калитки на собачей площадке в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ столицы.По данным пресс-службы, на Новочеркасском бульваре собака застряла мордой в прутьях калитки на собачей площадке. Хозяева специально ждали, чтобы пойти гулять с питомцем после окончания салютов, но пес испугался взорвавшейся рядом петарды, понесся на собачью площадку и угодил носом в закрытую калитку."Сначала жители пытались справиться сами. Соседи принесли ножовку по металлу, но распилить решетку не удалось. Спасатели — добровольцы "СпасРезерва" с помощью гидравлического инструмента перекусили арматуру. Пес сопротивления спасателям не оказал. Терпел до последнего", — сказали в ведомстве.В пресс-службе добавили, что после освобождения спасатели проводили собаку и хозяйку домой.
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общество, москва, гочсипб
15:47 01.01.2022 (обновлено: 16:37 01.01.2022)
 
Спасатели в Москве освободили застрявшую в калитке собаку

Спасатели в Москве освободили собаку, которая застряла в калитке, испугавшись петарды

© @spasrezerv/InstagramСпасатели вызволили питомца, от испуга застрявшего мордой между прутьями калитки на собачей площадке в Москве
Спасатели вызволили питомца, от испуга застрявшего мордой между прутьями калитки на собачей площадке в Москве
© @spasrezerv/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Спасатели вызволили питомца, от испуга застрявшего мордой между прутьями калитки на собачей площадке в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ столицы.
По данным пресс-службы, на Новочеркасском бульваре собака застряла мордой в прутьях калитки на собачей площадке. Хозяева специально ждали, чтобы пойти гулять с питомцем после окончания салютов, но пес испугался взорвавшейся рядом петарды, понесся на собачью площадку и угодил носом в закрытую калитку.
"Сначала жители пытались справиться сами. Соседи принесли ножовку по металлу, но распилить решетку не удалось. Спасатели — добровольцы "СпасРезерва" с помощью гидравлического инструмента перекусили арматуру. Пес сопротивления спасателям не оказал. Терпел до последнего", — сказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что после освобождения спасатели проводили собаку и хозяйку домой.
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