https://ria.ru/20220101/sobaka-1766373636.html

Спасатели в Москве освободили застрявшую в калитке собаку

Спасатели в Москве освободили застрявшую в калитке собаку - РИА Новости, 01.01.2022

Спасатели в Москве освободили застрявшую в калитке собаку

Спасатели вызволили питомца, от испуга застрявшего мордой между прутьями калитки на собачей площадке в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T15:47

2022-01-01T15:47

2022-01-01T16:37

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Спасатели вызволили питомца, от испуга застрявшего мордой между прутьями калитки на собачей площадке в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ столицы.По данным пресс-службы, на Новочеркасском бульваре собака застряла мордой в прутьях калитки на собачей площадке. Хозяева специально ждали, чтобы пойти гулять с питомцем после окончания салютов, но пес испугался взорвавшейся рядом петарды, понесся на собачью площадку и угодил носом в закрытую калитку."Сначала жители пытались справиться сами. Соседи принесли ножовку по металлу, но распилить решетку не удалось. Спасатели — добровольцы "СпасРезерва" с помощью гидравлического инструмента перекусили арматуру. Пес сопротивления спасателям не оказал. Терпел до последнего", — сказали в ведомстве.В пресс-службе добавили, что после освобождения спасатели проводили собаку и хозяйку домой.

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