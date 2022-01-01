https://ria.ru/20220101/snegouborschik-1766357506.html

В Волгограде водитель снегоуборщика насмерть сбил мужчину

В Волгограде водитель снегоуборщика насмерть сбил мужчину - РИА Новости, 01.01.2022

В Волгограде водитель снегоуборщика насмерть сбил мужчину

Полицейские нашли водителя снегоуборочной машины, который сбил насмерть пешехода в Волгограде и скрылся с места ДТП, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T11:13

2022-01-01T11:13

2022-01-01T11:13

происшествия

волгоградская область

волгоград

авто

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ВОЛГОГРАД, 1 янв – РИА Новости. Полицейские нашли водителя снегоуборочной машины, который сбил насмерть пешехода в Волгограде и скрылся с места ДТП, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.По информации ведомства, в четверг в Красноармейском районе Волгограда неизвестный автомобиль сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП."Сотрудниками госавтоинспекции был проведён комплекс розыскных мероприятий, опрошен ряд свидетелей, изъяты камеры видеонаблюдения, в результате которых было установлено, что смертельное ДТП было совершенно снегоуборочной машиной на базе автомобиля "Камаз", - сообщили в ведомстве.Полицейским удалось найти снегоуборщик на одной из автобаз города и установить личность водителя. Отмечается, что в данный момент мужчина доставлен к следователю.

https://ria.ru/20220101/pozhar-1766355192.html

волгоградская область

волгоград

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происшествия, волгоградская область, волгоград, авто