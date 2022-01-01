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В Волгограде водитель снегоуборщика насмерть сбил мужчину
В Волгограде водитель снегоуборщика насмерть сбил мужчину - РИА Новости, 01.01.2022
В Волгограде водитель снегоуборщика насмерть сбил мужчину
Полицейские нашли водителя снегоуборочной машины, который сбил насмерть пешехода в Волгограде и скрылся с места ДТП, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T11:13
2022-01-01T11:13
2022-01-01T11:13
происшествия
волгоградская область
волгоград
авто
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ВОЛГОГРАД, 1 янв – РИА Новости. Полицейские нашли водителя снегоуборочной машины, который сбил насмерть пешехода в Волгограде и скрылся с места ДТП, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.По информации ведомства, в четверг в Красноармейском районе Волгограда неизвестный автомобиль сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП."Сотрудниками госавтоинспекции был проведён комплекс розыскных мероприятий, опрошен ряд свидетелей, изъяты камеры видеонаблюдения, в результате которых было установлено, что смертельное ДТП было совершенно снегоуборочной машиной на базе автомобиля "Камаз", - сообщили в ведомстве.Полицейским удалось найти снегоуборщик на одной из автобаз города и установить личность водителя. Отмечается, что в данный момент мужчина доставлен к следователю.
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происшествия, волгоградская область, волгоград, авто
В Волгограде водитель снегоуборщика насмерть сбил мужчину
В Волгограде водитель снегоуборщика насмерть сбил мужчину и скрылся с места ДТП