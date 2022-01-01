https://ria.ru/20220101/snegopad-1766393994.html
В Японии отменили более 230 рейсов из-за снегопада, сообщили СМИ
В Японии отменили более 230 рейсов из-за снегопада, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.01.2022
В Японии отменили более 230 рейсов из-за снегопада, сообщили СМИ
Мощные снегопады, обрушившиеся на западные и северные регионы Японии в течение последних двух дней, привели к отмене более 230 авиарейсов, передает телеканал... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T23:42
2022-01-01T23:42
2022-01-01T23:42
япония
саппоро
хоккайдо
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ТОКИО, 1 янв – РИА Новости. Мощные снегопады, обрушившиеся на западные и северные регионы Японии в течение последних двух дней, привели к отмене более 230 авиарейсов, передает телеканал NHK.В частности, были отменены рейсы из аэропорта в городе Саппоро на острове Хоккайдо. Для уборки снега там администрации пришлось закрыть взлетно-посадочную полосу на три часа.В результате в аэропорту Син-Титосэ выстроились огромные очереди из людей, которые не смогли улететь на своих рейсах и были вынуждены менять билеты на последующие рейсы.В настоящее время на Хоккайдо в ряде районов высота снежного покрова превышает один метр. Специалисты призывают людей, которые планируют возвращаться в другие города после новогодних праздников, проявлять особую бдительность.
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япония, саппоро, хоккайдо
В Японии отменили более 230 рейсов из-за снегопада, сообщили СМИ
NHK: в Японии отменили более 230 рейсов из-за мощного снегопада