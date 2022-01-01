https://ria.ru/20220101/siriya-1766391488.html
Сирийский военнослужащий погиб в результате обстрела боевиков
Сирийский военнослужащий погиб в результате обстрела боевиков - РИА Новости, 01.01.2022
Сирийский военнослужащий погиб в результате обстрела боевиков
В Сирии в результате минометного обстрела боевиков из района Бнин по позициям правительственных сил около населенного пункта Хантутин погиб один военнослужащий... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T22:23
2022-01-01T22:23
2022-01-01T23:10
война в сирии
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сирия
сар
идлиб (мухафаза)
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В Сирии в результате минометного обстрела боевиков из района Бнин по позициям правительственных сил около населенного пункта Хантутин погиб один военнослужащий республики. Об этом журналистам сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел со стороны позиций незаконных вооруженных формирований", — сказал он.Гражданский конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2017-м Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории САР. В отдельных районах арабской республики продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20211231/siriya-1766334392.html
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в мире, сирия, сар, идлиб (мухафаза)
22:23 01.01.2022 (обновлено: 23:10 01.01.2022)
Сирийский военнослужащий погиб в результате обстрела боевиков
В Сирии при обстреле со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований погиб военный