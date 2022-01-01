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Швейцария упростила процедуру по смене пола для своих граждан
Швейцария упростила процедуру по смене пола для своих граждан - РИА Новости, 01.01.2022
Швейцария упростила процедуру по смене пола для своих граждан
Граждане Швейцарии с 1 января могут официально поменять свой пол и свое имя, не прибегая к гормональной терапии, просто посетив ЗАГС. По мнению лоббистов... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T01:41
2022-01-01T01:41
в мире
швейцария
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ЖЕНЕВА, 1 янв – РИА Новости. Граждане Швейцарии с 1 января могут официально поменять свой пол и свое имя, не прибегая к гормональной терапии, просто посетив ЗАГС. По мнению лоббистов данного решения, это выведет страну в лидеры европейского движения за гендерную самоидентификацию.Согласно новым правилам, записанным в Гражданском кодексе Швейцарии, любой человек в возрасте 16 лет и старше, не находящийся под опекой, сможет изменить свой пол и юридическое имя путем подачи заявления в местный ЗАГС. Более молодым людям и тем, кто находится под защитой взрослых, потребуется согласие опекуна.Таким образом, Швейцария присоединяется к Ирландии, Бельгии, Португалии и Норвегии, которые позволяют человеку законно изменить пол без гормональной терапии, медицинского диагноза или сложных бюрократических шагов.По действующим стандартам, для смены пола и имени была необходима справка от медицинского работника, подтверждающая трансгендерную идентичность человека. Ряд кантонов также требовал, чтобы человек прошел гормональную терапию или операцию по смене пола для законной регистрации изменений в документах. А для смены имени могло потребоваться доказательство того, что новое имя уже неофициально используется в течение нескольких лет.Испания в июне также одобрила законопроект, позволяющий любому человеку старше 14 лет законно менять пол без медицинского диагноза или гормональной терапии. Другие европейские страны, в частности, Дания, Греция и Франция, отменили требование медицинских процедур, включая операцию по смене пола, стерилизацию или психиатрическое обследование, однако выдвигают дополнительные условия для внесения изменений в официальные документы. Германия в 2018 году стала первым европейским правительством, которое ввело опцию третьего пола, но в июне 2021 года отклонила два законопроекта, направленных на введение гендерной самоидентификации.Возможность быстрой официальной смены пола является не единственным нововведением в 2022 году в Швейцарии для людей нетрадиционной ориентации.Ранее в сентябре Швейцария проголосовала за легализацию гражданского брака и прав на усыновление детей для однополых пар. Пакет поправок о "браке для всех" к Гражданскому кодексу, который вступает в силу с 1 июля 2022 года, предусматривает возможность для гомосексуальных пар вступать в официальный брак, а не заключать лишь социальный контракт зарегистрированного партнерства. Если один из партнеров иностранец, такой брак ускорит процедуру натурализации и получения швейцарского паспорта, как и в традиционных браках. Женские супружеские пары при этом получат доступ к донорству спермы. При этом ребенок по достижению 18 лет сможет узнать, кто был его биологический отец. Если пара выберет швейцарский банк спермы, то оба партнера будут записаны родителями ребенка. Если же банк спермы находится за пределами Швейцарии, то родителем будет записана только биологическая мать. У мужских однополых пар чуть меньше привилегий, так как донорство яйцеклеток и услуги суррогатных матерей в Швейцарии запрещены. Однако усыновлять детей такие пары смогут, как и женские семьи.Противники "брака для всех" намерены продолжать борьбу, так как, по их мнению, для благополучия ребенка у него должна быть полноценная семья, которая состоит из отца и матери.
https://ria.ru/20211228/frantsiya-1765707787.html
https://ria.ru/20211217/zhenschiny-1764119145.html
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60
в мире, швейцария
01:41 01.01.2022
 
Швейцария упростила процедуру по смене пола для своих граждан

Швейцария с 1 января упростила процедуру по смене пола и имени для своих граждан

© Fotolia / Santosha57Цюрих, Швейцария
Цюрих, Швейцария - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© Fotolia / Santosha57
Цюрих, Швейцария
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ЖЕНЕВА, 1 янв – РИА Новости. Граждане Швейцарии с 1 января могут официально поменять свой пол и свое имя, не прибегая к гормональной терапии, просто посетив ЗАГС. По мнению лоббистов данного решения, это выведет страну в лидеры европейского движения за гендерную самоидентификацию.
Согласно новым правилам, записанным в Гражданском кодексе Швейцарии, любой человек в возрасте 16 лет и старше, не находящийся под опекой, сможет изменить свой пол и юридическое имя путем подачи заявления в местный ЗАГС. Более молодым людям и тем, кто находится под защитой взрослых, потребуется согласие опекуна.
Таким образом, Швейцария присоединяется к Ирландии, Бельгии, Португалии и Норвегии, которые позволяют человеку законно изменить пол без гормональной терапии, медицинского диагноза или сложных бюрократических шагов.
По действующим стандартам, для смены пола и имени была необходима справка от медицинского работника, подтверждающая трансгендерную идентичность человека. Ряд кантонов также требовал, чтобы человек прошел гормональную терапию или операцию по смене пола для законной регистрации изменений в документах. А для смены имени могло потребоваться доказательство того, что новое имя уже неофициально используется в течение нескольких лет.
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Испания в июне также одобрила законопроект, позволяющий любому человеку старше 14 лет законно менять пол без медицинского диагноза или гормональной терапии. Другие европейские страны, в частности, Дания, Греция и Франция, отменили требование медицинских процедур, включая операцию по смене пола, стерилизацию или психиатрическое обследование, однако выдвигают дополнительные условия для внесения изменений в официальные документы. Германия в 2018 году стала первым европейским правительством, которое ввело опцию третьего пола, но в июне 2021 года отклонила два законопроекта, направленных на введение гендерной самоидентификации.
Возможность быстрой официальной смены пола является не единственным нововведением в 2022 году в Швейцарии для людей нетрадиционной ориентации.
Ранее в сентябре Швейцария проголосовала за легализацию гражданского брака и прав на усыновление детей для однополых пар. Пакет поправок о "браке для всех" к Гражданскому кодексу, который вступает в силу с 1 июля 2022 года, предусматривает возможность для гомосексуальных пар вступать в официальный брак, а не заключать лишь социальный контракт зарегистрированного партнерства. Если один из партнеров иностранец, такой брак ускорит процедуру натурализации и получения швейцарского паспорта, как и в традиционных браках. Женские супружеские пары при этом получат доступ к донорству спермы. При этом ребенок по достижению 18 лет сможет узнать, кто был его биологический отец. Если пара выберет швейцарский банк спермы, то оба партнера будут записаны родителями ребенка. Если же банк спермы находится за пределами Швейцарии, то родителем будет записана только биологическая мать. У мужских однополых пар чуть меньше привилегий, так как донорство яйцеклеток и услуги суррогатных матерей в Швейцарии запрещены. Однако усыновлять детей такие пары смогут, как и женские семьи.
Противники "брака для всех" намерены продолжать борьбу, так как, по их мнению, для благополучия ребенка у него должна быть полноценная семья, которая состоит из отца и матери.
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